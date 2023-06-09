Зеленський звільнив голову Гостомельської адміністрації: раніше там викрили розкрадання

Президент Володимир Зеленський звільнив очільника Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка, 9 червня уже представили нового голову СВА.

Джерело: розпорядження №100 від 8 червня, голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook

Дослівно з документа: "Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області".

Деталі: Голова Київської ОВА Руслан Кравченко вранці 9 червня представив новопризначеного голову Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Смаля.



Пряма мова Кравченка: "Під час воєнних дій на Київщині Сергій Смаль був заступником керівника оперативного штабу Ради оборони. Він має великий керівний досвід, йому доводилося приймати швидкі та водночас виважені рішення. Цей досвід, безумовно, стане йому в нагоді на новій посаді".

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Новий голова Сергій Смаль (зліва) Фото з facebook Кравченка

Деталі: Голова ОВА зазначив, що "люди мають нарешті відчути справедливість, побачити реальну відбудову, зміни на краще у громаді та ефективність дій влади".

За словами Кравченка, наразі головними завданнями нового керівника є: безпека кожного мешканця, відбудова всього зруйнованого росіянами, повернення людей додому, підготовка до нового опалювального сезону та облаштування укриттів для закладів освіти.

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