На Херсонщине еще один погибший в результате наводнения, 13 человек пропали без вести

В Херсонской области четыре человека погибли в результате затопления после подрыва Каховской ГЭС, 13 человек пропали без вести; в Николаевской – один погибший.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, который руководит работами по ликвидации последствий затопления, о ситуации по состоянию на 12:00

Прямая речь: "Эвакуированы 2412 человек (на Херсонщине - ред). Погибло 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий - 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек.

В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуированы 825 человек. 1 человек погиб".

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Детали: По его словам, на Херсонщине подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной.

Предыстория:

7 июня сообщалось, что три человека погибли от наводнения во временно оккупированном городе Алешки в Херсонской области.

8 июня сообщалось о еще одном погибшем на Николаевщине.

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