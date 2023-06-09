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На Херсонщине еще один погибший в результате наводнения, 13 человек пропали без вести

Татьяна ЛозовенкоПятница, 9 июня 2023, 13:24
На Херсонщине еще один погибший в результате наводнения, 13 человек пропали без вести
фото мвд

В Херсонской области четыре человека погибли в результате затопления после подрыва Каховской ГЭС, 13 человек пропали без вести; в Николаевской – один погибший.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко, который руководит работами по ликвидации последствий затопления, о ситуации по состоянию на 12:00

Прямая речь: "Эвакуированы 2412 человек (на Херсонщине - ред). Погибло 4 человека. Травмированы в результате обстрела во время эвакуационных мероприятий - 11. Без вести пропавшими считаются 13 человек.

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В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта. Эвакуированы 825 человек. 1 человек погиб".

Детали: По его словам, на Херсонщине подтоплено 48 населенных пунктов, из них: 34 (3625 домов) - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. 

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

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Что этому предшествовало: 

  • Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Полностью разрушена плотина и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро. ГЭС восстановлению не подлежит.
  • Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Темы: Херсонская областьКлименкожертвыКаховская ГЭС
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