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32 страны присоединились к иску Украины против России в суде ООН по конвенции о геноциде

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 19:03
32 страны присоединились к иску Украины против России в суде ООН по конвенции о геноциде
Международный суд ООН в Гааге, фото shutterstock

Большинство судей Международного суда ООН приняли решение о приобщении 32 государств к иску Украины против России из-за нарушения Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Об этом в пятницу объявила пресс-служба суда, сообщает "Европейская правда".

Голосами четырнадцати судей МС ООН против одного к иску Украины на этапе предварительных присоединились, среди прочего, 26 государств-членов Европейского Союза, кроме Венгрии, а также Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Лихтенштейн и Великобритания.

В то же время суд единогласно отказал Соединенным Штатам в приобщении к иску Украины против России на этапе предварительных возражений сторон.

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Слушания по первому иску Украины против России, где РФ обвиняют в нарушении двух конвенций ООН, начались 6 июня и завершатся 14 июня. Соответственно, потенциально решение может быть принято в конце 2023 – начале 2024 года.

Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)", Украина подала этот иск еще в 2017 году.

В нем Украина доказывает, что Россия нарушила соответствующие конвенции, вооружая вооруженные группировки своих марионеточных "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

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В апреле 2017 года Суд вынес промежуточное решение, обязав Россию не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы России относительно юрисдикции суда и приемлемости дела, что стало полной победой Украины на том этапе рассмотрения (об этом промежуточном решении "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Победа полная, но не последняя")

Читайте также вступительную речь агента Украины с комментариями "ЕвроПравды": "Россия подорвала дамбу, это действия государства-терориста"

Темы: ООНгеноцидРосcия
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