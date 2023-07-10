Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову
Количество погибших от авиаудара, нанесенного РФ по Орехову Запорожской области, возросло до пяти человек.
Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона новостей
Прямая речь: "К сожалению, у нас уже пять человек, которые погибли. Только что буквально достали еще одного человека. Одиннадцать у нас получили различные степени ранений и находятся сейчас в больнице".
Детали: По словам Малашко, враг продолжает обстреливать Орехов и даже попал в место, которое расположено неподалеку от спасательной операции. От этого удара получил ранение еще один человек.
Председатель ОВА сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы, и под ними могут быть еще люди.
Он добавил, что сейчас в Орехове находятся 1800-2000 жителей.
Что предшествовало:
- 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.
- Вечером 10 июля стало известно, что под завалами в Орехове могут быть еще три человека.