Увеличилось количество жертв российского удара по Орехову

Количество погибших от авиаудара, нанесенного РФ по Орехову Запорожской области, возросло до пяти человек.

Источник: глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "К сожалению, у нас уже пять человек, которые погибли. Только что буквально достали еще одного человека. Одиннадцать у нас получили различные степени ранений и находятся сейчас в больнице".

Детали: По словам Малашко, враг продолжает обстреливать Орехов и даже попал в место, которое расположено неподалеку от спасательной операции. От этого удара получил ранение еще один человек.

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Председатель ОВА сообщил, что спасатели продолжают разбирать завалы, и под ними могут быть еще люди.

Он добавил, что сейчас в Орехове находятся 1800-2000 жителей.

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