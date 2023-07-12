Сербский суд отказал Украине в выдаче бывшего генерала СБУ Наумова

В Сербии Высший суд города Ниш отклонил запрос об экстрадиции экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова, которого в Украине подозревают в государственной измене, мошенничестве и злоупотреблениях.

Источник: журналисты Балканской службы "Радио Свобода" и проекта "Схемы"

Детали: 12 июля специальный совет суда города Ниш принял решение отклонить запрос Украины об экстрадиции бывшего сотрудника СБУ и направил дело на дальнейшее рассмотрение в Апелляционный суд как высшую судебную инстанцию.

Срока для принятия нового решения нет.

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Согласно экстрадиционному запросу в отношении Андрея Наумова, который есть в распоряжении "Схем", Офис генерального прокурора Украины обратился в Министерство юстиции Сербии в сентябре 2022-го года.

В запросе прокуроры сообщили, что в Украине Наумову объявили два подозрения: "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

Прокуроры отметили, что гарантируют содержание Наумова под стражей в Украине и его возвращение на территорию Сербии для отбывания наказания по приговору сербского суда (который заслушивает дело о вероятном отмывании им денег) и что уголовное преследование в отношении экс-чиновника СБУ не является политически мотивированным.

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Сам Наумов во время судебных заседаний в Сербии заявлял, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Украину.

Напомним: Андрей Наумов выехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения РФ в Украину, 23 февраля 2022 года. Его деятельность правоохранители расследуют по статье "государственная измена".

Андрея Наумова арестовали 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Ранее Наумов фигурировал в ряде журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне.

В статусе начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ он фигурировал в расследовании журналистов о приобретении элитного имущества, несопоставимого с официальными доходами госслужащего.

В Украине Наумову объявили два подозрения: "в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением" и в мошенничестве и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 млн гривен.

ГБР также расследует, не собирал ли Наумов сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию "конфиденциального характера". Он возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года до июля 2021 года, а до этого руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

СМИ сообщали, что Наумов, который помог россиянам захватить ЧАЭС, может получить убежище в России.

Подозреваемый в госизмене бывший глава Главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ РФ, лоббировал назначение Андрея Наумова на должность первого заместителя главы СБУ и в частных разговорах говорил о значительном влиянии Наумова на процессы в СБУ.

Источники УП идентифицировали Наумова едва ли не как "кошелек" Ивана Баканова, который возглавлял СБУ на момент вторжения России.

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