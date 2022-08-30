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Экс-генерал СБУ Наумов, который помог россиянам захватить ЧАЭС, может получить убежище в РФ – СМИ

Мазуренко Алена Вторник, 30 августа 2022, 09:16
АНДРЕЙ НАУМОВ, РАДИО СВОБОДА

Бывший руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который помог россиянам захватить ЧАЭС, может получить убежище в РФ.

Источник: The Insider

Дословно: "По информации источников, бывший офицер СБУ после побега из Украины несколько месяцев жил в Германии, потом ему удалось пересечь границы Евросоюза вместе с незадекларированными ценностями и попасть в Сербию.

Теперь он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в России".

Детали: Наумов был задержан в Сербии еще 7 июня 2022 года.

Вместе с ним в автомобиле находился украинский предприниматель, гражданин Германии Александр Акст, фигурант многочисленных журналистских расследований о контрабанде в Украине.

Автомобиль, на котором передвигалась эта пара был остановлен на пограничном посту при попытке пересечения границы между Сербией и Северной Македонией.

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Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ с лета 2019 года по июль 2021 года.

До этого он руководил госпредприятием "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", и по роду своей деятельности мог знать и собирать сведения, составляющие гостайну о системах безопасности объектов Чернобыльской АЭС.

В настоящее время ГБР занимается уголовным производством по факту возможной госизмены Наумова. В официальном ответе ГБР на журналистский запрос говорится:

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, занимая должность руководителя государственного предприятия, обеспечивающего деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера".

Источники СМИ в украинских спецслужбах считают, что Наумов мог передать российским спецслужбам сведения, которые позволили российской армии быстро захватить территорию зоны отчуждения ЧАЭС.

Наумов и Акст после задержания в Сербии находится в следственном изоляторе города Ниш.

В автомобиле BMW, на котором он пытался пересечь границу, по официальным сведениям находились 600 тысяч евро наличными, крупная сумма в долларах США, драгоценные камни, в том числе бриллианты.

За контрабанду незадекларированных ценностей по сербским законам ему грозит до 12 лет лишения свободы, но он может уйти от ответственности.

Однако в Сербии вопросом передачи Наумова России занимается министр внутренних дел Александр Вулин.

Сообщается, что 23 августа глава МВД Сербии встретился в Москве с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В официальном отчете о встрече ничего не говорится о судьбе Наумова, но по словам источников СМИ, этот вопрос обсуждался.

Источник сообщил, что после отправки Наумова в РФ, глава МВД Сербии Вулин может и сам переехать в Москву, он ожидает назначения на должность посла Сербии в России.

Также источник в силовых структурах сообщил, что уже после начала войны, находясь "в бегах", Наумов побывал в Австрии, где встречался с бизнесменом Дмитрием Фирташем, одним из организаторов схемы "газовой схемы".

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Предыстория:

  • Наумов выехал из Украины за несколько часов до начала широкомасштабного вторжения российских войск в ночь на 24 февраля. Кортеж Наумова с деньгами и драгоценностями покинул Украину буквально за несколько часов до начала войны.
  • Для бегства из страны он использовал несколько микроавтобусов, нагруженных наличными деньгами и драгоценностями, в том числе бриллиантами. Автомобили направились в Германию, где он скрывался, до своего задержания в Сербии.
  • Свою семью он эвакуировал из страны несколькими неделями раньше.
  • Украинские правоохранители возбудили против него уголовное производство по подозрению в госизмене, а также провели обыскив конце марта в его квартирах, расположенных в элитных жилых комплексах Киева.
  • 1 апреля президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что лишил Наумова званиягенерала за "антигероизм".
  • По данным источников "Украинской правды", украинское военно-политическое руководство не знало в первые недели войны, где находится глава СБУ Иван Баканов.
  • В октябре 2020 года журналисты программы "Схемы" выяснили, что семья Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

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Темы: ЧАЭССБУгосизменаРосcия
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