Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Столичные правоохранители разоблачили киевлянку, которая распространяла в мессенджере материалы о работе ПВО и расположении ВСУ.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, СБУ
Детали: 34-летней жительнице Киева сообщили о подозрении в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения.
По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая сняла на собственный мобильный телефон и распространила в мессенджере расположение Вооруженных сил Украины и направление систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей, чем нанесла угрозу информационной безопасности людей и национальной безопасности государства.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы.
По месту жительства фигурантки правоохранители провели неотложный обыск и изъяли мобильный.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В прокуратуре отмечают, что ранее в отношении близкой родственницы подозреваемой в рамках другого уголовного производства прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по аналогичному факту, совершенному в другой период времени.
Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркнула запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.
Их распространение расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое карается по закону.
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Предыстория:
- Правоохранители установили личности шестерых жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки России на Киев 16 мая.
- Жена наркодилера Юрия Чернецкого певица Инна Воронова во время ночной атаки россиян на Киев 16-го мая сняла в сториз кадры работы украинской ПВО. Вскоре певица удалила видео и записала обращение с кучей извинений.
- 31 мая Служба безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили подозрение разоблаченным блогерам, которые обнародовали видео работы украинской ПВО.
- За распространение работы ППО в соцсетях Инна Воронова, которая признала свою вину, получила условный срок.