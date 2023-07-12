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Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО

Валентина РоманенкоСреда, 12 июля 2023, 15:13
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
коллаж УП

Столичные правоохранители разоблачили киевлянку, которая распространяла в мессенджере материалы о работе ПВО и расположении ВСУ.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, СБУ

Детали: 34-летней жительнице Киева сообщили о подозрении в распространении несанкционированной информации о расположении Вооруженных сил Украины, совершенном в условиях военного положения.

По данным следствия, в мае 2023 года подозреваемая сняла на собственный мобильный телефон и распространила в мессенджере расположение Вооруженных сил Украины и направление систем ПВО, а также результат поражения воздушных целей, чем нанесла угрозу информационной безопасности людей и национальной безопасности государства.

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Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы.

По месту жительства фигурантки правоохранители провели неотложный обыск и изъяли мобильный.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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В прокуратуре отмечают, что ранее в отношении близкой родственницы подозреваемой в рамках другого уголовного производства прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по аналогичному факту, совершенному в другой период времени.

Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркнула запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов.

Их распространение расценивается как корректировка вражеского огня и является преступлением, которое карается по закону.

Знать больше: Не сдать украинские позиции, а заснять преступления россиян. Что и как снимать на войне

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Темы: ПВОКиевпрокуратураСБУ
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