Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"

Подозреваемую в злоупотреблении влиянием народного депутата из Людмилу Марченко исключили из партии "Слуга народа".

Источник: помощница председателя партии Елены Шуляк Анастасия Климчук в комментарии hromadske, пресс-служба "Слуги народа" в комментарии "Украинской правде", руководитель фракции СН Давид Арахамия в Telegram

Детали: Также сообщается, что Тернопольская областная организация "Слуги народа" досрочно прекратила полномочия Марченко.

В пресс-службе "Слуги народа" объяснили УП, что Марченко не была в политическом совете партии, поэтому по уставу СН для исключения достаточно распоряжения председателя партии.

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Вместе с тем, она была в политическом совете областной организации, поэтому там ее исключили своим собранием.

Обновлено: Руководитель фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено. По его словам, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

Что предшествовало: В парламентской фракции "Слуга народа" заверили "Украинскую правду", что нардепу Людмиле Марченко грозит исключение из фракции в случае, если правоохранители докажут ее вину в злоупотреблении влиянием.

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