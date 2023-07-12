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Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"

Валентина Романенко, Роман РоманюкСреда, 12 июля 2023, 16:08
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии Слуга народа
Людмила Марченко. фото из Facebook

Подозреваемую в злоупотреблении влиянием народного депутата из Людмилу Марченко исключили из партии "Слуга народа".

Источник: помощница председателя партии Елены Шуляк Анастасия Климчук в комментарии hromadske, пресс-служба "Слуги народа" в комментарии "Украинской правде", руководитель фракции СН Давид Арахамия в Telegram

Детали: Также сообщается, что Тернопольская областная организация "Слуги народа" досрочно прекратила полномочия Марченко.

В пресс-службе "Слуги народа" объяснили УП, что Марченко не была в политическом совете партии, поэтому по уставу СН для исключения достаточно распоряжения председателя партии.

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Вместе с тем, она была в политическом совете областной организации, поэтому там ее исключили своим собранием.

Обновлено: Руководитель фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что членство Людмилы Марченко во фракции политической партии "Слуга народа" приостановлено. По его словам, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

Что предшествовало: В парламентской фракции "Слуга народа" заверили "Украинскую правду", что нардепу Людмиле Марченко грозит исключение из фракции в случае, если правоохранители докажут ее вину в злоупотреблении влиянием.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 5 июля стало известно, что НАБУ разоблачило помощника народного депутата от партии "Слуга народа" Людмилы Марченко на получении взятки за внесение данных в систему "Шлях", что дает разрешение на пересечение границы.
  • Источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о нардепе Марченко.
  • По данным следствия, группа лиц систематически получала взятки за внесение через ОВА сведений в информационную систему "Шлях". 
  • 11 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
  • НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепа и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.

Темы: Слуга народавзятка
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