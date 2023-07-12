Британская разведка нашла доказательство, что Суровикина в РФ "подвинули на второй план"
Британская разведка отметила, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые после мятежа группы "Вагнер" появился в эфире, заслушав доклад начальника штаба Воздушно-космических сил России Виктора Афзалова, который является заместителем Сергея Суровикина.
Источник: обзор британской военной разведки за 12 июля, распространенный Министерством обороны Великобритании, и видео Министерства обороны России
Детали: 10 июля 2023 года начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудачного мятежа "Вагнера" 24 июня 2023 года.
Герасимов появился на брифинге по видеосвязи с начальником штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковником Виктором Афзаловым.
Афзалов находится на этой должности не менее 4 лет, но это, вероятно, его первое публичное появление с Герасимовым, отмечает британская разведка.
Афзалов является заместителем главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерала Сергея Суровикина.
Дословно: "Повышенная публичность Афзалова в то время, как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отодвинут на второй план после мятежа".
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 July 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 12, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CDZMHAFc1S
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и военные объекты в Воронеже, сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились. Но в тот же день после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Сам Пригожин должен был "уйти в Беларусь".
- Российский генерал Сергей Суровикин знал о планах Евгения Пригожина совершить мятеж в России, написало The New York Times.
- Российские медиа писали, что 25 июня Суровикина задержали и отправили в СИЗО "Лефортово", подконтрольное ФСБ. По другой версии его допросили и отпустили.