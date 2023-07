Британская разведка нашла доказательство, что Суровикина в РФ "подвинули на второй план"

Британская разведка отметила, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов впервые после мятежа группы "Вагнер" появился в эфире, заслушав доклад начальника штаба Воздушно-космических сил России Виктора Афзалова, который является заместителем Сергея Суровикина.

Источник: обзор британской военной разведки за 12 июля, распространенный Министерством обороны Великобритании, и видео Министерства обороны России

Детали: 10 июля 2023 года начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов впервые появился на телевидении после неудачного мятежа "Вагнера" 24 июня 2023 года.

Герасимов появился на брифинге по видеосвязи с начальником штаба Воздушно-космических сил России генерал-полковником Виктором Афзаловым.

Афзалов находится на этой должности не менее 4 лет, но это, вероятно, его первое публичное появление с Герасимовым, отмечает британская разведка.

Афзалов является заместителем главнокомандующего Воздушно-космических сил России генерала Сергея Суровикина.

Дословно: "Повышенная публичность Афзалова в то время, как местонахождение Суровикина остается неясным, придает дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отодвинут на второй план после мятежа".

