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Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона

Евгений КизиловВторник, 11 июля 2023, 18:47
Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Элина Свитолина радуется победе, фото Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз в карьере прошла в полуфинал Уимблдона после победы над первой ракеткой мира полькой Игой Швьонтек.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Украинка победила по итогам трех сетов - 5:7, 7:6, 2:6.

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Ключевым в первом сете стал гейм на подаче Швьонтек при счете 5:6. Элина вышла на сетбол после четырех розыгрышей и оформила решающий брейк в партии.

Равная борьба между соперницами продолжалась на протяжении второго сета. На тайбрейке Свитолина имела преимущество в три розыгрыша, но Швьонтек восстановила паритет и впоследствии сравняла общий счет в матче.

Зато третий сет изначально сложился в пользу Свитолиной. После шести геймов украинка разгромно вела 5:1 с двумя брейками.

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Элина вернулась на подачу при счете 5:2 и завоевала три матчбола. Реализовав второй из них, Свитолина гарантировала себе место в полуфинале травяного мэйджора.

Напомним: Между собой Свитолина и Швьонтек, до сих пор непобежденная на траве в этом сезоне, встречались во второй раз. В мае 2021-го полька побеждала Элину в двух сетах на турнире в Риме.

В Англии украинка второй раз подряд после возвращения добралась до четвертьфиналов турниров Грэндслем, после вылета на этой стадии с Ролан Гаррос-2023. В четырех матчах на пути к встрече со Швьонтек Элина суммарно уступила два сета.

Темы: спортУкраинаПольша
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