Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз в карьере прошла в полуфинал Уимблдона после победы над первой ракеткой мира полькой Игой Швьонтек.

Детали: Украинка победила по итогам трех сетов - 5:7, 7:6, 2:6.

Ключевым в первом сете стал гейм на подаче Швьонтек при счете 5:6. Элина вышла на сетбол после четырех розыгрышей и оформила решающий брейк в партии.

Равная борьба между соперницами продолжалась на протяжении второго сета. На тайбрейке Свитолина имела преимущество в три розыгрыша, но Швьонтек восстановила паритет и впоследствии сравняла общий счет в матче.

Зато третий сет изначально сложился в пользу Свитолиной. После шести геймов украинка разгромно вела 5:1 с двумя брейками.

Элина вернулась на подачу при счете 5:2 и завоевала три матчбола. Реализовав второй из них, Свитолина гарантировала себе место в полуфинале травяного мэйджора.

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj