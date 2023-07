Пристайко раскритиковал слова Зеленского о благодарности Уоллесу каждое утро

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Источник: Пристайко сказал в комментарии Sky News

Прямая речь посла: "Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что этот сарказм − это здоровый сарказм".

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".



"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3



