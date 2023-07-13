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Пристайко раскритиковал слова Зеленского о благодарности Уоллесу каждое утро

Ирина БалачукЧетверг, 13 июля 2023, 16:48
Пристайко раскритиковал слова Зеленского о благодарности Уоллесу каждое утро
Вадим Пристайко. Фото ОП

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко назвал "нездоровым сарказмом" слова президента Владимира Зеленского о том, что он может благодарить за военную помощь министра обороны Британии Бена Уоллеса хоть каждое утро.

Источник: Пристайко сказал в комментарии Sky News

Прямая речь посла: "Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не думаю, что этот сарказм − это здоровый сарказм".

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Детали: В то же время Пристайко добавил, что Украине не стоит показывать России, что между ней и партнерами могут быть какие-то недоразумения − враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе.

Он также отметил, что если что-то случится, то "Бен может позвонить мне и рассказать все, что он хочет".

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Пристайко также подчеркнул, что Украина не ждет, что кто-то будет воевать за нее, а просит только снаряжение.

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Темы: Великобританияпомощь УкраинеЗеленский
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