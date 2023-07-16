Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова атаковали Харьков

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июля 2023, 22:21
Россияне снова атаковали Харьков
иллюстративное фото Минобороны РФ

Российские войска в третий раз за сутки наносили удары по Харькову.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Дословно Синегубов: "Оккупанты снова наносят удары по Харьковщине. Находитесь в укрытиях!".

Дословно Терехов: "Город под ударом... По предварительной информации, снова обстрел Основянского района".

Реклама:

Детали: На Харьковщине, а также еще в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже тревога была отменена. О последствиях удара пока не сообщается.

Что предшествовало: Российские войска в воскресенье вечером второй раз за сутки нанесли удары по Харькову. В Основянском районе было попадание. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал о 4 пострадавших, мэр Харькова Игорь Терехов – о 7.

ВИДЕО ДНЯ

Позже Офис генпрокурора уточнил, что в результате удара россиян двумя ракетами С-300 по Харькову в воскресенье вечером один человек погиб и трое получили ранения, все они работники промышленного предприятия.

Перед этим в ночь на 16 июля российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300, есть незначительные разрушения, но без пострадавших.

Темы: Харьковвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Силы обороны продвигаются возле Бахмута и на юге – Маляр

Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать

Саакашвили решил заняться помощью украинским детям

фотоДиректор инвестфонда из Киева убил бывшего управляющего банка и сжег тело – полиция

Путин хочет получить рекордные 80% поддержки на выборах - СМИ

видеоЗеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО

Все новости...
В Брянске во второй раз за месяц горел объект Минобороны РФ
"Редис" встретился с личным составом и в ближайшее время станет в строй – "Азов"
Зеленский: Когда воздушный щит Украины станет достаточно прочным, защитим всю Европу
В Офисе генпрокурора уточнили последствия удара по Харькову: 1 погибший, 3 раненых
Последние новости
21:20
Силы обороны продвигаются возле Бахмута и на юге – Маляр
21:06
В Польше суд арестовал 21 украинца за незаконное производство сигарет
20:35
Не только трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве хотят переименовать
20:22
Американские военные разрисовали колонну исторической базилики в Италии
20:13
Саакашвили решил заняться помощью украинским детям
19:44
МАГАТЭ: ЗАЭС перевела 5-й энергоблок в холодную остановку, а 4-й – в горячую
19:27
В Греции эвакуируют жителей четырех сел из-за нового пожара на западе страны
19:12
видеоРоссияне ударили по Запорожью: есть погибшие
19:04
Партия Орбана бойкотирует заседание парламента, где должны голосовать по вступлению Швеции в НАТО
18:45
В субботу россияне нанесли по Украине 5 ракетных и 19 авиационных ударов – Генштаб
Все новости...
Реклама: