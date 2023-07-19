Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Массированная атака РФ "Калибрами", "Ониксами", Х-22 и "Шахедами": 19 июля ПВО уничтожила 37 целей из 63-х

Валентина РоманенкоСреда, 19 июля 2023, 08:57
Массированная атака РФ Калибрами, Ониксами, Х-22 и Шахедами: 19 июля ПВО уничтожила 37 целей из 63-х
иллюстративное фото Воздушных сил

В ночь на 19 июля Россия выпустила по Украине 30 крылатых ракет, одну авиационную и 32 дрона-камикадзе Shahed, украинская ПВО уничтожила 14 ракет и 23 БПЛА врага.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: Российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БпЛА типа Shahed-136/131.

Враг атаковал объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основным направлением удара была Одесская область.

Реклама:

В течение нескольких волн атак противник применил:

  • 16 крылатых ракет морского базирования "Калибр", предположительно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
  • 6 крылатых ракет "Оникс" с берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
  • 32 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).

По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей:

- 13 крылатых ракет "Калибр";

ВИДЕО ДНЯ

- 1 управляемая авиационная ракета Х-59;

- 23 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Дословно: "Удары ракет Х-22 и "Оникс" были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации.

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла более 20 авиационных ударов по объектам, местам сосредоточения техники и личного состава российских оккупантов".

Напомним: В ночь на 19 июля российские войска в Одессе попали в территорию порта и в склады с табаком и фейерверками, в Одесской области повредили туристические базы и гостиницы, в Житомирской области пострадал инфраструктурный объект, в Киеве и области все дроны сбили, в окрестностях города Запорожье три ракеты ударили по открытой территории.

Справка: Украинская ПВО не может сбивать ракеты Х-22 и "Оникс". Поставляемых международными партнерами соврменных систем, недостаточно для того, чтобы "закрыть небо" над Украиной.

Воздушные силы также отмечали, что Украина не может выставить ПВО вдоль всей границы, поэтому ей нужны современные многоцелевые истребители F-16.

Темы: ракетный ударШахедВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
ракетный удар
Огромные воронки и пожары: ВСУ и спасатели показали последствия удара по Одесской области
Атака в Одесской области: попали в зерновой терминал порта, поврежденные дома, пожар на складах
Во Львове из-под завалов дома достали живого кота, пролежавшего там 11 дней
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: