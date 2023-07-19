За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети

В результате российской агрессии за сутки один человек погиб и 22 человека получили ранения, среди них трое детей.

Источник: отчет ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Киевщине почти всю ночь звучала воздушная тревога. Область пытались атаковать "Шахедами". Работало ПВО. Попаданий не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. Разрушений и повреждений после падения обломков нет.

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Информация предварительная. Оперативные группы продолжают работу.

На Кировоградщине утром среды враг попал ракетами неподалеку Кропивницкого. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений гражданских зданий.

Житомирская область: в среду под утро враг атаковал область дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Сейчас информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется.

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Полтавщина: Ночью враг атаковал область БпЛА. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано. Предварительно - без жертв.

Черниговщина: за сутки - 2 обстрела (7 взрывов). Сновская громада Корюковского района - из минометов и артиллерии. Без жертв и разрушений.

Сумщина: за сутки зафиксировано 15 обстрелов; 80 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская, Хотинская, Шалыгинская, Глуховская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов) и артиллерии (11 взрывов). В результате артобстрела повреждены три частных жилых дома.Также в среду ночью ПВО Сил обороны в Сумской области уничтожено 4 БпЛА ''Shahed''.

Запорожская: за минувшие сутки российские войска совершили 92 обстрела 23 прифронтовых населенных пунктов области.

78 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Гуляйпольского, Каменского, Степного, Плавней и других сел на линии разграничения.

Враг дважды атаковал Ольговское с применением БПЛА, трижды ракетами ударил по открытой территории в окрестностях областного центра, из РСЗО вколотил по Новоивановке, Ольговскому, Темировке, Новодаровке, атаковал авиабомбами Орехов, Новоандреевку, Новодаровку, Преображенку и Пятихатки. К счастью, люди уцелели.

По области 34 сообщения о разрушении жилья граждан и других гражданских объектов: хозяйственных построек, гаражей, корпуса учебного заведения.

Днепропетровщина: во вторник агрессор попал по Никополю. Применил тяжелую артиллерию. Прошло без пострадавших и разрушений. Поздно вечером враг направил на область беспилотник. Его приземлились защитники из ПвК "Восток". Без последствий.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань Харьковского района, Волчанск и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Синьковка, Купянск и Кисловка.

Во вторник вечером враг дважды обстрелял г. Купянск. Повреждены 2 частных дома. На утро в результате еще одного обстрела Купянска уничтожен частный дом, повреждены 3 частных дома.

В результате обстрела пгт. Двуречная Купянского района погиб 72-летний мужчина. 65-летняя женщина получила осколочное ранение шеи и грудной клетки и была госпитализирована. Позже к медикам обратилась с легким ранением 60-летняя женщина, в госпитализации не нуждалась.

В результате обстрела с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено помещение СГ "Казачанское". В результате обстрела с боевого вертолета в с. Одноробовка Богодуховского района уничтожено 2 частных дома, частично повреждены 2 дома.

В с. Степное Изюмского района в результате обстрелов повреждена электросеть.

Луганщина: очередные авиационные удары выдержала Белогоровка. Из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны так же Белогоровка и Невское. За сутки противник совершил 102 обстрела (486 снарядов). В Лисичанске противник оборудовал территорию бывшей городской поликлиники для расположения личного состава и командования подразделения "Ахмат".

Донецкая область: за сутки россияне совершили 23 обстрела, применив танки, артиллерию, ракету (тип не установлен), авиаудар (тип ракеты не установлен), РСЗО "Град".

Обстреляли населенные пункты: Авдеевка, Лиман, Красногоровка, с.Ласточкино, пгт Очеретино, с.Николаевка, с.Желанное Второе, с.Богоявленка, пгт Кураховка, с.Благодатное, с.Желанное Первое, Курахово, Часов Яр, с.Островское. Повреждено 16 объектов: 9 жилых домов, 2 магазина, железнодорожный путь, трансформатор, здание ООО "Агропром", 1.3 га пшеницы, гараж.

По области: 10 раненых гражданских за сутки (из них двое - дети).

Николаевщина: в среду ночью в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской громады произошло разрушение и возгорание объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Подробная информация уточняется. Пострадали два человека, один из них госпитализирован.

Во вторник в течение дня враг наносил артиллерийские удары по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Одесская область: в течение ночи оккупанты применили береговой ракетный комплекс с временно оккупированного Крыма и ударили по Одесской области "Ониксами", а стратегическая авиация нанесла удар ракетами Х-59, Х-22. Одновременно с ракетной атакой россияне запустили по югу и дроны "Shahed-136".

Х-59 была сбита на подлете к берегу и упав в одном из кварталов Одессы образовала большую воронку, взрывной волной повреждено несколько зданий вокруг. Три гражданских лица травмированы.

"Ониксы" и Х-22 враг направил на портовую и критическую инфраструктуру. Попал в зерновой и масляный терминал, повредил резервуары и оборудование для загрузки, загорелся пожар, все компетентные службы работают над ликвидацией последствий. Информация о пострадавших не поступала.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения. В Одесской области пожарные ликвидируют пожар площадью более 3000 кв.м

В небе над Одесской областью было сбито 8 дронов типа "Shahed-136". Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждено несколько многоквартирных домов.

По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за медицинской помощью, в связи с получением ранений осколками стекла и других предметов.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (449 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (31 снаряд). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов области. Один человек получил ранения.