Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 17:18
Под Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция
празднование под музыку Лепса в кафе в Погребах, скриншот видео МВД

В селе Погребы Киевской области девушку выгнали из кафе за замечание относительно русской музыки, полиция составила админпротокол в отношении заведения.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Относительно позорного случая, когда на Киевщине девушку вытолкали из кафе за замечание относительно русской музыки. Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП. После решения суда владелец кафе должен заплатить штраф".

Детали: В МВД сообщили, что в Погребах в одном из кафе посетители пели песни российского исполнителя, который поддерживает путинский режим.

Реклама:

На видео слышно, что в заведении играет песня Григория Лепса "Самый лучший день".

ВИДЕО ДНЯ

Дословно: "Это не могло не возмутить украинцев, и они сделали замечание. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, и на ее просьбу любители "лепсонутого" отреагировали агрессивно. Начался конфликт, который не обошелся без вмешательства полиции".

Темы: Киевская областьРосcиямузыкаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоУ Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров

видео"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими

Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов

Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16

500 дней вторжения РФ: Санду поблагодарила украинцев за мир в Молдове

фото, видеоЗеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам

Все новости...
Киевская область
В Киевской области нашли остатки 8 британских истребителей времен Второй мировой войны
Киевщина: обломки российских БПЛА повредили дома, есть раненый
Воздухоплаватели сообщали об угрозе вражеских БпЛА в Киеве и областях
Последние новости
20:17
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
20:00
Канада тоже не поддержала решение США предоставить кассетные боеприпасы
19:49
РФ обвинила Украину и Турцию в нарушении договоренностей из-за защитников "Азовстали"
19:48
Польша перебросила более 1000 военных на границу с Беларусью
19:29
фотоУ Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
19:25
В Литве объяснили закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью
19:17
Россияне безуспешно пытались наступать на 4 направлениях – сводка Генштаба
18:47
Легион "Свобода России" анонсировал еще один рейд на территорию РФ
18:45
McDonald's вводит ограничения на использование помидоров в Индии из-за резкого подъема цен
18:33
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны
Все новости...
Реклама: