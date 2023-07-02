Под Киевом девушку вытолкали из кафе за замечание о музыке Лепса, вмешалась полиция

празднование под музыку Лепса в кафе в Погребах, скриншот видео МВД

В селе Погребы Киевской области девушку выгнали из кафе за замечание относительно русской музыки, полиция составила админпротокол в отношении заведения.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Относительно позорного случая, когда на Киевщине девушку вытолкали из кафе за замечание относительно русской музыки. Полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 155 КУоАП. После решения суда владелец кафе должен заплатить штраф".

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Детали: В МВД сообщили, что в Погребах в одном из кафе посетители пели песни российского исполнителя, который поддерживает путинский режим.

На видео слышно, что в заведении играет песня Григория Лепса "Самый лучший день".

Стосовно ганебного випадку, коли на Київщині дівчину виштовхали з кафе за зауваження щодо російської музики.



Поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 155 КУпАП. Після рішення суду власник кафе має сплатити штраф.



Дякуємо небайдужим громадянам за позицію ✊ pic.twitter.com/3lE68NNk4Y ВИДЕО ДНЯ July 2, 2023

Дословно: "Это не могло не возмутить украинцев, и они сделали замечание. Женщина просила прекратить петь на языке оккупанта, и на ее просьбу любители "лепсонутого" отреагировали агрессивно. Начался конфликт, который не обошелся без вмешательства полиции".