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Погромы во Франции: Бабушка убитого полицией подростка призвала прекратить насилие

"Европейская правда"Воскресенье, 2 июля 2023, 19:58

Бабушка 17-летнего Наэля, которого в пригороде Парижа во вторник в упор застрелил полицейский, призвала прекратить беспорядки, вспыхнувшие и продолжающиеся уже пять ночей подряд после его смерти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Женщина попросила участников беспорядков "прекратить бить витрины магазинов, не крушить школы и автобусы".

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"Я говорю людям, которые разрушают вещи: остановитесь. Не бейте окна, не крушите школы, не крушите автобусы. Остановитесь, это же мамы в автобусах, это же мамы, которые гуляют на улице", – сказала Надя, бабушка 17-летнего Наэля в эфире BFM-TV.

"Я злюсь на двух полицейских, потому что их было двое, которые ударили моего внука двумя прикладами по голове, и на того, кто выстрелил ему прямо в сердце, а мог бы выстрелить в ногу, в руку", – сказала бабушка.

"В этом случае у него забрали жизнь", – подчеркнула она, выразив шок из-за сбора средств в интернете в пользу полицейского, который сделал смертельный выстрел.

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"У меня сердце болит. Он забрал у меня внука. Этот человек должен заплатить, как и все остальные. Те, кто нарушает закон и бьет полицейских, также будут наказаны. Я верю в справедливость. Я верю в справедливость", – сказала она.

38-летнему полицейскому, который произвел смертельный выстрел, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве, и в четверг его заключили в тюрьму.

Наэля похоронили в субботу в присутствии его матери, бабушки и нескольких сотен других людей.

Французская полиция задержала по меньшей мере 719 человек во время пятой ночи беспорядков по всей стране в ночь на воскресенье после похорон 17-летнего Наэля.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков.

Темы: Франция
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