За сутки из-за агрессии РФ погибли три человека, 32 ранены

За сутки в результате агрессии России как минимум три человека погибли и 32 человека получили ранения.

Источник: отчет ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Черниговщине за сутки - 9 обстрелов, 63 взрыва. По Семеновской общине Новгород-Северского района - из минометов, запуски неуправляемых авиационных ракет.

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Ночью во время воздушной тревоги - прилет "Шахедов" по г. Семеновка; повреждены 3 жилых дома (в том числе - многоэтажный), хозяйственное сооружение.

По Новгород-Северской общине рашисты били из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов, также произошел прилет во время тревоги "Шахеда" возле г.Новгород-Северский.

Сумщина: ночью около г. Сумы атаковало три вражеских БпЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит, а второй - подбит Силами ПВО ВСУ.

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Третий попал в здание внешкольного оздоровительного учреждения. Вследствие попадания помещение заведения повреждено с последующим возгоранием.

На месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи оказана помощь медицинской сестре заведения.

Сейчас пожар ликвидирован. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Также из ствольной артиллерии обстреляли Есманскую общину (10 взрывов). Предварительно - без последствий.

В среду в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничья. Зафиксировано 99 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Николаевская, Хотинская, Великописаревская, Эсманская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: повреждены 8 жилых домов, 10 хозяйственных построек, линия электропередач, газопровод, летние кухни, гаражи, легковые автомобили, трактор. Было горение гаража, летней кухни и хозяйственной постройки.

Миропольская громада: повреждена хозяйственная постройка, домохозяйство, убит скот.

Запорожская: за минувшие сутки военные рф 82 раза обстреляли Запорожскую область

76 артиллерийских ударов подверглись 17 населенных пунктов, среди которых Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Ольговское, Чаривне, Малиновка, Верхняя Терса, Степногорск, Приморское. От обстрелов из РСЗО пострадали Новодаровка и Левадное. Зафиксирован ракетный удар по Таврическому и три авиационных по Орехову, Малой Токмачке и Новоданиловке.

В Орехове от удара управляемой авиабомбы пострадали две семьи. Ранения получили женщины 68 и 76 лет и 70-летний мужчина. 79-летний мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и хозяйственных построек.

Днепропетровщина: ночью враг обстреливал Никопольский район трижды. Выпустил почти полтора десятка снарядов. Попал по самому Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без пострадавших.

Повреждены девятиэтажка, частное предприятие, автостоянка и машина.

На утро агрессор ударил и по Мировской громаде. Повреждена агрофирма, инфраструктурный объект, 4 жилых дома. Спасатели продолжают обследовать территорию и уточнять последствия атак.

Харьковская область: в четверг утром враг обстрелял г. Волчанск Чугуевского района. Сейчас на место выехали экстренные службы.

За сутки на Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды Богодуховского района, Казачья Лопань, Стрелечья Харьковского района и Волчанск, Малая Волчья и Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестовое.

Враг обстрелял с. Петропавловка Купянского района, повреждены 2 частных дома, произошел пожар.

За прошедшие сутки враг несколько раз обстреливал Волчанск; повреждены 2 частных домовладения, по меньшей мере 2 частных жилых дома, произошел пожар. В результате обстрелов г. Купянск повреждено 11 частных жилых домов.

Луганщина: враг в среду совершил обстрелы по Невскому, Новолюбовке и Белогоровке. За сутки противник совершил 103 обстрела (456 снарядов).

Донецкая область: россияне совершили 22 обстрела за сутки, обстреляны 15 населенных пунктов, среди которых: Авдеевка, Горняк, Константиновка, Красногоровка, Северск, пгт Острое, пгт Великая Новоселка, пгт Кураховка, пгт Южное и другие.

Повреждены 20 жилых домов (из них 2 - многоквартирных), цех ЧАО "АКХЗ", помещение ООО "Новая Почта", художественная школа, гараж, 2 гражданских автомобиля, 3 хозяйственных постройки.

По области за сутки: 2 погибших, 3 раненых.

Николаевская область: ночью враг нанес ракетные удары по городу Николаев. В результате обстрела разрушено несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 кв. м, который пожарные ликвидировали на утро. Продолжается разбор завалов. Повреждены соседние многоэтажные дома.

Также из-за попадания произошло возгорание трех гаражей, которое было оперативно ликвидировано. Повреждено около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках, расположенных рядом.

Всего в результате ракетных обстрелов пострадало 19 человек. За медицинской помощью обратились 12 человек - госпитализированы двое, среди них ребенок.

В среду и четврег, в 07:06, под вражескими обстрелами находился г. Очаков Очаковской громады. Из-за попадания в пятиэтажку произошло возгорание квартиры. Один человек получил ранения. Последствия утреннего обстрела уточняются.

Также вчера вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В течение дня враг обстреливал населенный пункт Куцурубской громады, в результате чего разрушен гараж, повреждены хозяйственные постройки и жилые дома. Возгорания на территории частного домовладения и за пределами населенного пункта были ликвидированы. Пострадавших нет.

Одесская область: ночью россияне атаковали крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Одесскую область.

В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушения, поднялся пожар на площади 300 м2. На месте работают специалисты соответствующих служб. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Есть также "прилет" в области.

Известно о по меньшей мере 2 пострадавших. Под завалами ищут человека. Более подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 72 обстрела (277 снарядов), из них по г. Херсон - 2 обстрела (8 снарядов). Рашисты попали в районы 20 населенных пунктов области.

Ночью российская армия атаковала "Шахедами" Херсон. Зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города; произошел пожар в доме культуры "Нефтяников", а также повреждена двухэтажка. Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние - удовлетворительное.

Также рашисты обстреляли садовое товарищество в Ивановке Дарьевской громады. Ранения получила местная жительница. Она сама обратились в больницу, медики оказывают ей необходимую помощь.

Из миномета враг ударил по жилому дому в Ольговке Тягинской громады. В собственном доме ранения получила 59-летняя женщина; пострадавшую госпитализировали.

Всего за сутки по области 4 человека ранены.