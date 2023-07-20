Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие

В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, "Суспільне" со ссылкой на заместителя Николаевского городского головы Анатолия Петрова, городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Кипер сообщил, что в Одессе в результате ночной российской атаки погиб охранник гражданского здания 2002 года рождения. Также пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Пострадавших в области нет.

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По его словам, в городские больницы госпитализировали трех пострадавших. Все они находятся в состоянии средней тяжести, среди них - сотрудник ГСЧС.

По словам Петрова, в Николаеве также есть погибший. Сейчас спасатели достают тело мужчины из-под завалов.

Кроме того, утром 20 июля в Николаеве из-за сильного дождя подтопило улицы, движение транспорта в городе затруднено, местами повалило деревья.

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Мэр Николаева сообщил, что после ливня коммунальщики вернулись на места обстрелов.

Прямая речь Сенкевича: "Работают бригады предприятий "ЭЛУ автодорог", "Николаевские парки", "Пилот" и КСМЭП - около 50 человек. Убираем территорию от обломков и мусора. Обследуем повреждения. Выдаем людям стройматериалы".

Напомним: