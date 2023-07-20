Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие
В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.
Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, "Суспільне" со ссылкой на заместителя Николаевского городского головы Анатолия Петрова, городской голова Николаева Александр Сенкевич
Детали: Кипер сообщил, что в Одессе в результате ночной российской атаки погиб охранник гражданского здания 2002 года рождения. Также пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Пострадавших в области нет.
По его словам, в городские больницы госпитализировали трех пострадавших. Все они находятся в состоянии средней тяжести, среди них - сотрудник ГСЧС.
По словам Петрова, в Николаеве также есть погибший. Сейчас спасатели достают тело мужчины из-под завалов.
Кроме того, утром 20 июля в Николаеве из-за сильного дождя подтопило улицы, движение транспорта в городе затруднено, местами повалило деревья.
Мэр Николаева сообщил, что после ливня коммунальщики вернулись на места обстрелов.
Прямая речь Сенкевича: "Работают бригады предприятий "ЭЛУ автодорог", "Николаевские парки", "Пилот" и КСМЭП - около 50 человек. Убираем территорию от обломков и мусора. Обследуем повреждения. Выдаем людям стройматериалы".
Напомним:
- Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали 2 человека. Из-под завалов спасли человека. В центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м.кв.
- В результате удара российских оккупантов ночью 20 июля по Николаеву пострадали 19 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов.
- В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.
- Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.