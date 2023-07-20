Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 11:45
Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие
фото: ГСЧС Одесской области

В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, "Суспільне" со ссылкой на заместителя Николаевского городского головы Анатолия Петрова, городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Кипер сообщил, что в Одессе в результате ночной российской атаки погиб охранник гражданского здания 2002 года рождения. Также пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Пострадавших в области нет.

По его словам, в городские больницы госпитализировали трех пострадавших. Все они находятся в состоянии средней тяжести, среди них - сотрудник ГСЧС.

Реклама:

По словам Петрова, в Николаеве также есть погибший. Сейчас спасатели достают тело мужчины из-под завалов.

Кроме того, утром 20 июля в Николаеве из-за сильного дождя подтопило улицы, движение транспорта в городе затруднено, местами повалило деревья.

Мэр Николаева сообщил, что после ливня коммунальщики вернулись на места обстрелов.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Сенкевича: "Работают бригады предприятий "ЭЛУ автодорог", "Николаевские парки", "Пилот" и КСМЭП - около 50 человек. Убираем территорию от обломков и мусора. Обследуем повреждения. Выдаем людям стройматериалы".

 
 
 
 
 

Напомним:

  • Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали 2 человека. Из-под завалов спасли человека. В центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м.кв.
  • В результате удара российских оккупантов ночью 20 июля по Николаеву пострадали 19 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов.
  • В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.
  • Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

Темы: ракетный ударНиколаевОдессавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
ракетный удар
В Николаеве возросло количество жертв ночной атаки оккупантов: погибли супруги
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: