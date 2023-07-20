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Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие

Алена МазуренкоЧетверг, 20 июля 2023, 11:45
Ночные обстрелы россиян: в Одессе и Николаеве есть погибшие
фото: ГСЧС Одесской области

В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине.

Источник: глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram, "Суспільне" со ссылкой на заместителя Николаевского городского головы Анатолия Петрова, городской голова Николаева Александр Сенкевич

Детали: Кипер сообщил, что в Одессе в результате ночной российской атаки погиб охранник гражданского здания 2002 года рождения. Также пострадали 8 человек, среди которых трое сотрудников ГСЧС. Пострадавших в области нет.

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По его словам, в городские больницы госпитализировали трех пострадавших. Все они находятся в состоянии средней тяжести, среди них - сотрудник ГСЧС.

По словам Петрова, в Николаеве также есть погибший. Сейчас спасатели достают тело мужчины из-под завалов.

Кроме того, утром 20 июля в Николаеве из-за сильного дождя подтопило улицы, движение транспорта в городе затруднено, местами повалило деревья.

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Мэр Николаева сообщил, что после ливня коммунальщики вернулись на места обстрелов.

Прямая речь Сенкевича: "Работают бригады предприятий "ЭЛУ автодорог", "Николаевские парки", "Пилот" и КСМЭП - около 50 человек. Убираем территорию от обломков и мусора. Обследуем повреждения. Выдаем людям стройматериалы".

 
 
 
 
 

Напомним:

  • Ночью 20 июля российские оккупанты ударили по Одессе, в результате чего есть разрушения и возник пожар. Сообщалось, что пострадали 2 человека. Из-под завалов спасли человека. В центре Одессы есть разрушения, возник пожар на площади 300 м.кв.
  • В результате удара российских оккупантов ночью 20 июля по Николаеву пострадали 19 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов.
  • В результате ночной атаки российских оккупантов на Николаев повреждены по меньшей мере 5 многоэтажных жилых домов и около 15 гаражей.
  • Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине ночью 20 июля.

Темы: ракетный ударНиколаевОдессавойна
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