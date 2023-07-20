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Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ

Александр ШумилинЧетверг, 20 июля 2023, 17:00
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Фото: КримSOS

Северокрымский канал около Джанкоя в оккупированном Крыму начал существенно мелеть.

Источник: "КрымSOS", со ссылкой на анонимные источники; российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Подробности: После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС канал вблизи города Джанкой начал мелеть и пересыхать. В частности, речь идет о пойме, которую раньше называли "городским пляжем" Джанкоя. С 2014 года туда не идет вода, однако сейчас он совсем осмелел.

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Дословно: "Также значительное понижение воды можно увидеть в канале на выезде из города. Недавно вода в канале достигала верхней полосы.

 

В то же время, по информации КрымSOS, вода в Джанкое дается без перебоев, однако питьевую воду местные закупают отдельно".

Детали: В то же время, так называемый поставленный от оккупантов "председатель" Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута ранее заявил, что вода в Северокрымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает.

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Темы: водаКрымоккупацияКаховская ГЭС
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