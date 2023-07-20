Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ

Александр ШумилинЧетверг, 20 июля 2023, 17:00
Вблизи Джанкоя начал пересыхать Северокрымский канал – СМИ
Фото: КримSOS

Северокрымский канал около Джанкоя в оккупированном Крыму начал существенно мелеть.

Источник: "КрымSOS", со ссылкой на анонимные источники; российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Подробности: После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС канал вблизи города Джанкой начал мелеть и пересыхать. В частности, речь идет о пойме, которую раньше называли "городским пляжем" Джанкоя. С 2014 года туда не идет вода, однако сейчас он совсем осмелел.

 

Дословно: "Также значительное понижение воды можно увидеть в канале на выезде из города. Недавно вода в канале достигала верхней полосы.

Реклама:
 

В то же время, по информации КрымSOS, вода в Джанкое дается без перебоев, однако питьевую воду местные закупают отдельно".

Детали: В то же время, так называемый поставленный от оккупантов "председатель" Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута ранее заявил, что вода в Северокрымский канал из Каховского водохранилища больше не поступает.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: водаКрымоккупацияКаховская ГЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
вода
Тарифы горят: водоканалы говорят, что протянут еще 2-3 месяца
На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: