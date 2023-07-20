Поблизу Джанкоя почав пересихати Північнокримський канал – ЗМІ

Північнокримський канал поблизу Джанкоя в окупованому Криму почав суттєво міліти.

Джерело: "КримSOS", з посиланням на анонімні джерела; російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС канал поблизу міста Джанкой почав мілішати та пересихати. Зокрема йдеться про заплаву, який раніше називали "міським пляжем" Джанкоя. З 2014 року туди не йде вода, однак зараз він зовсім обмілішав.

Дослівно: "Також значне зниження води можна побачити в каналі на виїзді з міста. Нещодавно вода в каналі досягала верхньої смуги.

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Водночас за інформацією КримSOS, вода в Джанкої дається без перебоїв, однак питну воду місцеві закуповують окремо".

Деталі: Водночас так званий поставлений від окупантів "голова" Мелітопольського району Запорізької області Андрій Сигута раніше заявив, що вода до Північнокримського каналу з Каховського водосховища більше не надходить, вона вже на метр нижче рівня паркану.

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