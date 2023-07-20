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ВСУ начали применять кассетные боеприпасы - WP

Станислав ПогориловЧетверг, 20 июля 2023, 14:59
ВСУ начали применять кассетные боеприпасы - WP
Фото: Getty Images

Украинские вооруженные силы уже начали применять против российских захватчиков кассетные боеприпасы, сообщил неназванный украинский чиновник The Washington Post.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Украина начала применять кассетные боеприпасы, предоставленные США, против российских сил на юго-востоке Украины, пытаясь разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летнее наступление украинских войск".

Детали: Украинский чиновник сообщил, что боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить траншеи, которые замедляют движение украинских сил, пытающихся вернуть себе территорию.

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Что предшествовало: Перед этим командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину и вскоре будут готовы к использованию; по информации СМИ, их планируют применить в Бахмуте.

Предыстория:

  • Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая содержит кассетные боеприпасы.
  • Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.
  • В Пентагоне впоследствии подтвердили, что Соединенные Штаты уже доставили в Украину кассетные боеприпасы.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей земле, что является справедливым по отношению к врагу.

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Темы: оружиеУкраинавойна
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