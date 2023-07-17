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Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники

Ирина БалачукПонедельник, 17 июля 2023, 10:20
Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники
ФОТО ИЗ TELEGRAM-КАНАЛА Mash

Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС, сообщили источники "Украинской правды".

Источник: собеседники УП в СБУ, российское пропагандистское издание РИА Новости

Прямая речь источника издания: "К ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины".

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Детали: Мост атаковали с помощью надводных дронов. 

 
Фото Из Telegram-канала База 
 
Фото Из Telegram-каналА База 

Собеседник УП отметил, что дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать.

В то же время руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального марафона новостей предположила, что события на Крымском мосту могут быть провокацией самих россиян.

СБУ официально пока никак не прокомментировала падение пролета Крымского моста. 

В то же время в Telegram-канале службы появилось шутливое сообщение "Соловейко, рідний брате, Знову міст пішов "поспати" Та раз… Два! P.S. Музика − народна. Слова − СБУ", которое может намекать на возможную причастность к этим событиям СБУ.

Подобное сообщение СБУ публиковала 8 октября 2022 года, когда Крымский мост был поврежден впервые − якобы в результате взрыва грузовика.

СБУ тогда также перефразировала Шевченко "Світає, Міст гарно палає; Соловейко у Криму СБУ зустрічає".

Источники УП сообщали, что за подрывом Крымского моста 8 октября 2022 года стоит Служба безопасности Украины.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост является вполне законной целью для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.

Дополнено в 10:20: Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.

В НАК РФ заявили, что атака на Крымский мост "была осуществлена в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами". Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". 

 
Фото Из российских telegram-каналов

В России подрыв назвали "терактом" и даже уголовное дело возбудили по соответствующей статье.

Предыстория

Темы: Керченский мостУкраинавойна
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