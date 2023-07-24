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ГБР задержало бывшего одесского военкома, пустившегося наутек

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 11:00
ГБР задержало бывшего одесского военкома, пустившегося наутек

Сотрудники ГБР совместно с прокурорами ОГП задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местоположение.

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Два дня продолжались активные поиски и, в результате, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве, отмечают в ГБР.

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Указано: учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Борисова подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенном в условиях военного положения;
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Что предшествовало: Журналистское расследование "Украинской правды" показало, что мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Кроме элитной зарубежной недвижимости, в 2023 году она приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

Теща Борисова в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Темы: ГБР
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