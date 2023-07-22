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Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

Катерина ТищенкоСуббота, 22 июля 2023, 20:49
Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез
Евгений Борисов, фото: Одесский областной ТЦК и СП

Бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении, Государственное бюро расследований

Прямая речь: "Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу".

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Детали: Зеленский напомнил, что в Украине продолжается проверка военкоматов.

"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушения – неизбежна", - подчеркнул он.

ГБР также сообщает, что Борисову сообщили о подозрении. В то же время отмечается, что "местонахождение подозреваемого уточняется".

ВИДЕО ДНЯ

Бывшего военкома подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);
  • в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного преступления (ч.5 ст.407 УК Украины);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Предыстория:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен.

Темы: Одессавоинский учетЗеленский
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