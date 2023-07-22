Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез
Бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.
Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении, Государственное бюро расследований
Прямая речь: "Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.
Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу".
Детали: Зеленский напомнил, что в Украине продолжается проверка военкоматов.
"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушения – неизбежна", - подчеркнул он.
ГБР также сообщает, что Борисову сообщили о подозрении. В то же время отмечается, что "местонахождение подозреваемого уточняется".
Бывшего военкома подозревают:
- в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);
- в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного преступления (ч.5 ст.407 УК Украины);
- в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.
Предыстория:
- В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
- Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
- После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
- В июне Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
- Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова, а НАПК составило обоснованное заключение относительно незаконного обогащения Борисова на сумму 188 миллионов гривен.