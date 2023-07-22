Бывшему одесскому военкому Борисову сообщили о подозрении, но он исчез

Бывшему руководителю Одесского регионального центра комплектования Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении, Государственное бюро расследований

Прямая речь: "Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы.

Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу".

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Детали: Зеленский напомнил, что в Украине продолжается проверка военкоматов.

"И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушения – неизбежна", - подчеркнул он.

ГБР также сообщает, что Борисову сообщили о подозрении. В то же время отмечается, что "местонахождение подозреваемого уточняется".

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Бывшего военкома подозревают:

в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного преступления (ч.5 ст.407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

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