Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вояж на Мальдивы: на нардепа Аристова завели дело и провели обыски

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 10:15
Вояж на Мальдивы: на нардепа Аристова завели дело и провели обыски
Юрий Аристов. фото с Facebook

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: пресс-служба ГБРСБУ, ОГП

Детали: 25 июля 2023 года генеральный прокурор по материалам Государственного бюро расследований и информации, распространенной в СМИ, возбудил уголовное производство по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В рамках расследования следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу.

Реклама:
 

В частности, будут изучать возможное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде, а именно о сроке, целях и странах командировки.

Установлено, что в середине июля 2023 депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши, Мальдивы.

Следствием уже подтверждено, что в период с 05 июня по 22 июля 2023 года Аристов находился за пределами Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Депутат выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно.

При этом в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Правоохранители провели неотложные обыски в доме депутата. Среди прочего изъяты паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, другие документы.

 
 

Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

Предыстория:

  • 25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.
  • Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата.
  • В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Читайте также Мальдивы vs кукуруза: что делает в Киеве жена скандального отдыхающего Аристова

Темы: Слуга народаВоенное положениеГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Зеленский о результатах проверки военкомов: Есть много отвратительных злоупотреблений

Путин в 2023 году начал издавать рекордное количество секретных указов

Все новости...
Слуга народа
Нардеп-"слуга" Аристов, которого заметили на Мальдивах, слагает мандат
В "Слуге народа" отреагировали на вояж Аристова: если Мальдивы подтвердятся, попросят из Рады
Нардепа "Слуги народа", отвечающего за нацбезопасность, заметили на Мальдивах
Последние новости
11:07
РепортажМоре убегает. Как изменилась жизнь на берегу Каховского водохранилища после подрыва дамбы ГЭС
11:00
Тренды экономики в июле: ІТ-кризис, спрос на учителей, оживление путешествий и торговли
10:54
Почти 80 тысяч поступающих получили рекомендации на бюджет – МОН
10:52
Курс валют на 4 августа: сколько стоят доллар и евро
10:50
фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести
10:45
В российском Сочи взялись за укрепление портов
10:38
НБУ обновил макроэкономический прогноз: ждет существенное снижение рисков безопасности в 2024 году
10:34
фотоТелескоп Вебба показал туманность Кольцо как сияющий зелено-фиолетовый глаз
10:06
видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов
10:01
Пентагон призвал не питать иллюзий в тяжелой битве Украины против РФ
Все новости...
Реклама: