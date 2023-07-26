Вояж на Мальдивы: на нардепа Аристова завели дело и провели обыски

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины расследуют законность выезда на отдых народного депутата Юрия Аристова во время вооруженной агрессии РФ против Украины.

Источник: пресс-служба ГБР, СБУ, ОГП

Детали: 25 июля 2023 года генеральный прокурор по материалам Государственного бюро расследований и информации, распространенной в СМИ, возбудил уголовное производство по внесению ложных сведений в документы для выезда за границу заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

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В рамках расследования следователи Бюро выясняют, каким образом народный депутат Украины смог оказаться на отдыхе на Мальдивах, несмотря на запрет на выезд должностным лицам за границу.

В частности, будут изучать возможное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы о его выезде, а именно о сроке, целях и странах командировки.

Установлено, что в середине июля 2023 депутат находился в одном из отелей частного острова Итхаафуши, Мальдивы.

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Следствием уже подтверждено, что в период с 05 июня по 22 июля 2023 года Аристов находился за пределами Украины.

Депутат выехал на три дня в Польшу на основании служебной командировки с целью углубления двустороннего сотрудничества с правительством Литовской Республики.

10 июля 2023 года, находясь за границей, депутат дистанционно открыл больничный в одном из частных медицинских учреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно.

При этом в электронную систему здравоохранения были вероятно внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось.

Также выяснено, что депутат вместе с семьей – женой и детьми – до 22 июля находился на территории Мальдивской Республики, в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

Правоохранители провели неотложные обыски в доме депутата. Среди прочего изъяты паспорта для выезда за границу с соответствующими отметками, другие документы.

Уголовное производство расследуется по факту служебного подлога.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.

Предыстория:

25 июля стало известно, что заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата.

В этот же день Аристов подал заявление о сложении депутатских полномочий.

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