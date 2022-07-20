Путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне отошли от Киева, "чтобы создать условия для переговоров" с Украиной.

Источник: Путин на встрече в Иране, которого цитирует российское издание "РБК"

Детали: Путин также обвинил Украину в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких конкретно не сказал. Путин заявил, что поскольку в Киеве не желают придерживаться обязательств, он не встретится с Владимиром Зеленским.

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Прямая речь Путина: "Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".

Предыстория:

Глава украинской переговорной группы Давид Арахамия прогнозирует, что переговоры с Россией могут возобновиться в конце августа после контрнаступлений украинских войск на захваченных территориях.

Член переговорной группы Михаил Подоляк заявлял, что Россия предлагает переговоры только потому, что хочет получить время для перегруппировки сил и более коварного и жесткого наступления.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что переговоры будут проводить только тогда, когда Россия будет демонстрировать желание окончить войну и вывести оккупационные войска с территории Украины.

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сказал 16 июня, что они якобы направили свои предложения по мирному соглашению еще в апреле, но украинская сторона их игнорирует.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что их устраивало и предложение мирного соглашения, которое изложила украинская делегация в Стамбуле 29 марта. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия хочет достичь договоренностей с Украиной "как можно скорее".