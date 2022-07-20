Путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне отошли от Киева, "чтобы создать условия для переговоров" с Украиной.

Источник: Путин на встрече в Иране, которого цитирует российское издание "РБК"

Детали: Путин также обвинил Украину в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких конкретно не сказал. Путин заявил, что поскольку в Киеве не желают придерживаться обязательств, он не встретится с Владимиром Зеленским.

Прямая речь Путина: "Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет".

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