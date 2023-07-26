Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали

В Киеве начали подготовку к установке на щите монумента "Родина-мать" Герба Украины вместо герба СССР, в Минкульте уверяют, что все делается на средства меценатов.

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Дословно Минкульт: "Пока на столичном предприятии завершают изготовление Тризуба, Родина-мать готовится к историческим изменениям".

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Детали: 25 июля Минкульт показал на видео, как Родину-мать готовят к обновлению, хотя в обществе звучало мнение, что во время войны все средства лучше вкладывать в победу.

Министерство также сообщило, что Тризуб (Трезубец) для Родины-матери изготовят из европейского металла, потому что сталь, предоставленная меткомбинатом "Запорожсталь" для изготовления части изделия, "не соответствует техническим требованиям". Строители составили дефектный акт.

Как пояснили в Минкульте, металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери. Сперва планировали использовать сырье европейское и отечественное – с "Запорожстали". Однако поступившая с комбината партия показала существенную разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.

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"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы. Использование стали только европейского производителя никак не меняет смету проекта: стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн", – заявили в министерстве.

Стоимость проекта замены советского герба украинским трезубцем составляет 28 млн грн. Все деньги предоставляют доноры и меценаты, ни копейки из государственного бюджета не потратят, заверили в Минкульте.

Обновить Родину-мать планируют до 24 августа 2023, когда Украина будет отмечать 32 года независимости.

Этому предшествовало: 19 июля СМИ показали, как на заводе в Киеве заканчивают изготовление трезубца на щит Родины-матери ("Батькивщины-матери").

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