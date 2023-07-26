Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 14:48
Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали
Трезубец для Родины-матери, фото МКИП

В Киеве начали подготовку к установке на щите монумента "Родина-мать" Герба Украины вместо герба СССР, в Минкульте уверяют, что все делается на средства меценатов.

Источник: Министерство культуры и информационной политики

Дословно Минкульт: "Пока на столичном предприятии завершают изготовление Тризуба, Родина-мать готовится к историческим изменениям".

Реклама:

Детали: 25 июля Минкульт показал на видео, как Родину-мать готовят к обновлению, хотя в обществе звучало мнение, что во время войны все средства лучше вкладывать в победу.

Министерство также сообщило, что Тризуб (Трезубец) для Родины-матери изготовят из европейского металла, потому что сталь, предоставленная меткомбинатом "Запорожсталь" для изготовления части изделия, "не соответствует техническим требованиям". Строители составили дефектный акт.

Как пояснили в Минкульте, металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери. Сперва планировали использовать сырье европейское и отечественное – с "Запорожстали". Однако поступившая с комбината партия показала существенную разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.

ВИДЕО ДНЯ

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы. Использование стали только европейского производителя никак не меняет смету проекта: стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн", – заявили в министерстве.

Стоимость проекта замены советского герба украинским трезубцем составляет 28 млн грн. Все деньги предоставляют доноры и меценаты, ни копейки из государственного бюджета не потратят, заверили в Минкульте.

Обновить Родину-мать планируют до 24 августа 2023, когда Украина будет отмечать 32 года независимости.

Этому предшествовало: 19 июля СМИ показали, как на заводе в Киеве заканчивают изготовление трезубца на щит Родины-матери ("Батькивщины-матери").

Предыстория:

  • В июле 2022 года голосование в приложении "Дія" показало, что большинство украинцев (85% респондентов) считают, что советскую символику на щите столичного монумента "Родина-мать" необходимо заменить на украинский герб.
  • В августе того же года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что щит заменят в 2023 году: серп и молот демонтируют и установят трезубец.
  • 13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила реконструкцию щита скульптуры Родина-мать ("Батькивщина-мати") в Киеве.
  • 13 июля Министерство культуры и информационной политики представило проект "Тризуб Родины", а министр Александр Ткаченко заверил, что привлечено "ноль средств из бюджета, деньги на восстановление исторической справедливости собраны исключительно от крупного бизнеса".
  • 20 июля Александр Ткаченко написал заявление об отставке на фоне негативной реакции президента на его заявление об уместности достройки Музея Голодомора во время войны, возмущения общества финансированием сериалов, спорами по поводу целесообразности обновления символики на Родине-матери, когда средства необходимы на нужды фронта. Заявление Ткаченко Верховная Рада еще не рассматривала, профильный комитет его не поддержал.

Темы: КиевМинкультурыдерусификациядекоммунизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Киев
Суд арестовал мужчину, который влетел в нацгвардейцев на блокпосту в Киеве
На блокпосту в Киеве "Фольксваген" влетел в военных, один погиб и двое травмированы
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: