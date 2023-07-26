Родину-мать уже готовят к установлению Тризуба, он будет из европейской стали
В Киеве начали подготовку к установке на щите монумента "Родина-мать" Герба Украины вместо герба СССР, в Минкульте уверяют, что все делается на средства меценатов.
Источник: Министерство культуры и информационной политики
Дословно Минкульт: "Пока на столичном предприятии завершают изготовление Тризуба, Родина-мать готовится к историческим изменениям".
Детали: 25 июля Минкульт показал на видео, как Родину-мать готовят к обновлению, хотя в обществе звучало мнение, что во время войны все средства лучше вкладывать в победу.
Министерство также сообщило, что Тризуб (Трезубец) для Родины-матери изготовят из европейского металла, потому что сталь, предоставленная меткомбинатом "Запорожсталь" для изготовления части изделия, "не соответствует техническим требованиям". Строители составили дефектный акт.
Как пояснили в Минкульте, металл должен быть идентичен тому, из которого изготовили и сам монумент Родины-матери. Сперва планировали использовать сырье европейское и отечественное – с "Запорожстали". Однако поступившая с комбината партия показала существенную разницу с зарубежным аналогом и требованиями проекта.
"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы. Использование стали только европейского производителя никак не меняет смету проекта: стоимость металла остается неизменной – 400 тысяч грн", – заявили в министерстве.
Стоимость проекта замены советского герба украинским трезубцем составляет 28 млн грн. Все деньги предоставляют доноры и меценаты, ни копейки из государственного бюджета не потратят, заверили в Минкульте.
Обновить Родину-мать планируют до 24 августа 2023, когда Украина будет отмечать 32 года независимости.
Этому предшествовало: 19 июля СМИ показали, как на заводе в Киеве заканчивают изготовление трезубца на щит Родины-матери ("Батькивщины-матери").
Предыстория:
- В июле 2022 года голосование в приложении "Дія" показало, что большинство украинцев (85% респондентов) считают, что советскую символику на щите столичного монумента "Родина-мать" необходимо заменить на украинский герб.
- В августе того же года министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что щит заменят в 2023 году: серп и молот демонтируют и установят трезубец.
- 13 июля 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила реконструкцию щита скульптуры Родина-мать ("Батькивщина-мати") в Киеве.
- 13 июля Министерство культуры и информационной политики представило проект "Тризуб Родины", а министр Александр Ткаченко заверил, что привлечено "ноль средств из бюджета, деньги на восстановление исторической справедливости собраны исключительно от крупного бизнеса".
- 20 июля Александр Ткаченко написал заявление об отставке на фоне негативной реакции президента на его заявление об уместности достройки Музея Голодомора во время войны, возмущения общества финансированием сериалов, спорами по поводу целесообразности обновления символики на Родине-матери, когда средства необходимы на нужды фронта. Заявление Ткаченко Верховная Рада еще не рассматривала, профильный комитет его не поддержал.