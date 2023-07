Из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами - разведка Британии

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию с украинскими переселенцами на фоне полномасштабного российского вторжения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 июля, опубликованном в Twitter.

В ведомстве приводят данные украинских властей, которые 29 июня сообщили, что с июля 2022 года из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей было эвакуировано 139 тысяч человек, в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.

Как отметили в разведке, это лишь одна часть более широкого кризиса с вынужденными переселенцами в Украине.

Реклама:

По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами, а более пяти миллионов – внутренне перемещенными лицами.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 July 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/sMXKiBHx0f



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/afjAOXkacH