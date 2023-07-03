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Из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами - разведка Британии

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 09:27

Разведка Великобритании проанализировала ситуацию с украинскими переселенцами на фоне полномасштабного российского вторжения.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 3 июля, опубликованном в Twitter.

В ведомстве приводят данные украинских властей, которые 29 июня сообщили, что с июля 2022 года из зон боевых действий на подконтрольных Украине территориях Донецкой, Харьковской и Херсонской областей было эвакуировано 139 тысяч человек, в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении.

Как отметили в разведке, это лишь одна часть более широкого кризиса с вынужденными переселенцами в Украине.

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По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами, а более пяти миллионов – внутренне перемещенными лицами.

"При довоенном населении в 44 миллиона четверть украинцев остаются вынужденными переселенцами в результате российского вторжения", – говорится в сообщении.

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Напомним, 2 июля в обзоре британской разведки говорилось о причинах отмены в России главного международного авиакосмического салона МАКС.

Темы: переселенцыВеликобританияУкраинавойна
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