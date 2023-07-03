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Появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут жить "вагнеровцы"

Татьяна Лозовенко, Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июля 2023, 18:34
Появились фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут жить вагнеровцы
Фото из Telegram-канала Сирена

СМИ обнародовали фото лагерей в Беларуси, где, вероятно, будут размещаться наемники "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина.

Источник: Telegram-канал Сирена , мониторинговая группа Беларускі Гаюн, комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченка

Детали: По информации Telegram-канала, строительство лагерей развернули в Осиповичском районе (юго-запад Могилевской области).

Канал сообщает, что эти фото были сделаны местным жителем. На них можно заметить палатки М-30, а внутри - деревянные нары и настилы.

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В одной палатке может разместиться до 60 человек, а на установку каждой тратится не более 30 минут.

Дословно Гаюн: "Несколько дней назад мы подсчитывали, что на спутниковых снимках лагеря в селе Циль под Осиповичами разбито около 298 палаток. В каждой может располагаться по 30 человек. Учитывая то, что часть палаток - для хознужд, то можно сказать, что лагерь разбит примерно для 8 000 человек.

Также отметим, что фотографии подтверждают информацию о том, что в с. Цель "строятся нары и туалеты" и "продолжается сооружение двухуровневых нар из дерева", "собираются лавки и столы" и "устанавливаются палатки".

ВИДЕО ДНЯ

Дополнено: На просьбу уточнить, фиксировалось ли прибытие российских наманцев в Беларусь, представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил следующее: "Прибытие подразделений ЧВК "Вагнер" пока не наблюдается".

 
 
 
 
 

Предыстория:

  • Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
  • "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях.. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста  - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", – заявил белорусский диктатор.

Темы: БеларусьВагнерПригожинстроительство
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