В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ

В Беларуси начали возводить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным. Первый рассчитан на 8 тысяч человек.

Источник: российское издание "Вёрстка"

Детали: По данным издания, первый лагерь на 8 тысяч людей возводят в расположенных в 200 км от границы с Украиной Осиповичах Могилевской области.

По словам собеседника издания, работникам поставили задачу построить лагерь площадью 24 тысячи квадратных метров очень быстро. "Завтра до обеда стоит задача (построить лагерь)", - сказал собеседник издания.

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Близкий к руководству области источник издания подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтверждают изданию и родственники вагнеровцев.

Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК "Вагнер" направляются в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала, что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего", но больше на связь не выходил.

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