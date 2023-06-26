В Беларуси уже строят лагеря для вагнеровцев в 200 км от Украины - СМИ
В Беларуси начали возводить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным. Первый рассчитан на 8 тысяч человек.
Источник: российское издание "Вёрстка"
Детали: По данным издания, первый лагерь на 8 тысяч людей возводят в расположенных в 200 км от границы с Украиной Осиповичах Могилевской области.
По словам собеседника издания, работникам поставили задачу построить лагерь площадью 24 тысячи квадратных метров очень быстро. "Завтра до обеда стоит задача (построить лагерь)", - сказал собеседник издания.
Близкий к руководству области источник издания подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.
Информацию о том, что наемников отправят в Беларусь, подтверждают изданию и родственники вагнеровцев.
Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК "Вагнер" направляются в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала, что ее муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь "скорее всего", но больше на связь не выходил.
Что предшествовало:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы пошли "восстанавливать справедливость".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- Однако Пригожин заявил, что якобы договорился через посредника самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и поедет в Беларусь, а всем своим наемникам приказал разворачиваться обратно.
- Несмотря на обещание российские власти не закрыли уголовное дело против Пригожина, ФСБ России продолжает расследовать дело о мятеже.