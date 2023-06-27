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Пограничники опровергают развертывание баз для "вагнеровцев" в Беларуси

Валентина РоманенкоВторник, 27 июня 2023, 13:52
Пограничники опровергают развертывание баз для вагнеровцев в Беларуси
Андрей Демченко. фото "Украина - Укринформ"

Государственная прикоронная служба Украины опровергает информацию о начале строительства лагерей для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Относительно появления информации о возможном строительстве баз для российских наемников на территории Беларуси, на данный момент таких работ мы не фиксируем.

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В то же время исключать этого нельзя. За ситуацией в Беларуси активно следит разведка, в том числе Государственной пограничной службы".

Детали: Так же, по словам Демченко, не зафиксировано появления на территории РБ группировки российских наемников ЧВК "Вагнера".

До 2000 российских военных, которые по данным ГПСУ, сейчас находятся в стране, задействованы в учениях и подготовке на белорусских полигонах.

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В то же время, это направление всегда остается напряженным, ведь Беларусь продолжает поддерживать агрессора.

Хотя сейчас ситуация не изменилась, пограничники не фиксируют какого-то перемещения техники или живой силы как российских подразделений, так и белорусских вблизи границы, а РФ не имеет достаточно сил осуществить повторное вторжение на этом направлении, Силы обороны продолжают укреплять линию границы и приграничье с Беларусью, помня о коварстве врага.

Прямая речь: Мы хорошо понимаем коварство Российской Федерации, и РБ, которая поддерживает государство-агрессора.

Помимо того, чтобы не происходило, задача Украины - иметь сильную оборону на этом направлении, как осуществлялася так и продолжает делаться: в инженерном отношении, подготовке и взаимодействии составляющих Сил обороны и постоянным отслеживанием ситуации по территории Беларуси".

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Темы: БеларусьВагнерПограничная служба
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