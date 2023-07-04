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САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его

Елена РощинаВторник, 4 июля 2023, 11:42
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Михаил Головко, фото из его Facebook

Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на меры пресечения главе Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской областной военной администрации.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Детали: Следственный судья избрал главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч гривен залога.

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Прокурор не согласен с размером залога, определенным следственным судьей.

В суде апелляционной инстанции он будет настаивать на применении более строгой меры пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для главы Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – для другого заместителя.

Кроме того, сторона обвинения готовит ходатайство об отстранении Михаила Головко от должности главы облсовета, поскольку преступление, которое ему инкриминируют, связано с занимаемой им должностью и выполнением служебных полномочий.

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САП отмечает, что двое заместителей главы Тернопольской ОВА – а это Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук – отстранены от исполнения своих должностных обязанностей с марта 2023 года.

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Темы: Тернопольская областьместная властьвзяткаАнтикоррупционная прокуратура
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