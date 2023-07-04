САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на меры пресечения главе Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской областной военной администрации.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
Детали: Следственный судья избрал главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч гривен залога.
Прокурор не согласен с размером залога, определенным следственным судьей.
В суде апелляционной инстанции он будет настаивать на применении более строгой меры пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для главы Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – для другого заместителя.
Кроме того, сторона обвинения готовит ходатайство об отстранении Михаила Головко от должности главы облсовета, поскольку преступление, которое ему инкриминируют, связано с занимаемой им должностью и выполнением служебных полномочий.
САП отмечает, что двое заместителей главы Тернопольской ОВА – а это Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук – отстранены от исполнения своих должностных обязанностей с марта 2023 года.
Предыстория:
- 26 июня НАБУ и САП задержали главу Тернопольского облсовета Михаила Головко на получении взятки. Также сообщалось, что задержали двух заместителей председателя Тернопольской ВГА – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. По данным следствия, они требовали почти 1,8 млн грн.
- 28 июня Головко арестовали на 60 суток с возможностью внесения залога в 805 тысяч грн.
- 29 июня его выпустили из следственного изолятора после внесения за него 800 тыс. гривен залога.
- 3 июля глава Тернопольского областного совета Михаил Головко вернулся на работу и заявил, что обвинения против него – это "полный маразм, абсурд и провокация".