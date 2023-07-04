Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его

Елена РощинаВторник, 4 июля 2023, 11:42
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
Михаил Головко, фото из его Facebook

Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционные жалобы на меры пресечения главе Тернопольского областного совета и двум заместителям главы Тернопольской областной военной администрации.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

Детали: Следственный судья избрал главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям главы Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч гривен залога.

Прокурор не согласен с размером залога, определенным следственным судьей.

Реклама:

В суде апелляционной инстанции он будет настаивать на применении более строгой меры пресечения: содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для главы Тернопольского облсовета, 10 млн грн – для первого заместителя главы Тернопольской ОВА и 8 млн грн – для другого заместителя.

Кроме того, сторона обвинения готовит ходатайство об отстранении Михаила Головко от должности главы облсовета, поскольку преступление, которое ему инкриминируют, связано с занимаемой им должностью и выполнением служебных полномочий.

САП отмечает, что двое заместителей главы Тернопольской ОВА – а это Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук – отстранены от исполнения своих должностных обязанностей с марта 2023 года.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: Тернопольская областьместная властьвзяткаАнтикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Тернопольская область
Главу Тернопольского облсовета освободили из-под стражи после внесения залога
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Суд обязал УПЦ МП вернуть государству собор на Тернопольщине – Минкульт
Последние новости
05:35
Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW
04:41
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
03:55
дополненоОккупанты сообщают о взрывах в Севастополе
03:21
Россияне за сутки 16 раз обстреляли Сумскую область
02:45
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
02:15
WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления
01:50
В Харькове прогремели взрывы
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
Все новости...
Реклама: