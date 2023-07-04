Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции с вечера 27 июня задержали почти 3500 участников беспорядков на улицах, сгорели почти 6000 автомобилей.
Как пишет "Европейская правда", такие данные от Министерства внутренних дел приводит BFMTV.
С начала беспорядков, спровоцированных смертью несовершеннолетнего во время дорожного контроля, правоохранители задержали 3490 человек по всей территории страны.
За это время участники бунтов сожгли около 5900 автомобилей, зафиксировали около 1100 инцидентов с поджогами или вандализмом зданий, более 12 тысяч поджогов мусорных баков, около 270 нападений на отделения полиции.
Пострадали более 800 правоохранителей и 35 пожарных, один, как сообщалось, погиб.
Напомним, последняя ночь во Франции выдалась самой спокойной за неделю. Хотя не обошлось без новых поджогов, задержали всего 72 человека, тогда как в ночь на понедельник – вдвое больше, а перед тем речь шла о сотнях задержанных.
Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник проведет встречу с мэрами 220 общин, где были беспорядки, чтобы выразить им свою поддержку и услышать их мнения и предложения.
После этих консультаций президент хочет "начать тщательную долгосрочную работу для глубинного понимания причин, которые привели к событиям".