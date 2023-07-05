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ЦНС: Угольная промышленность оккупированной Донетчины – под угрозой существования

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 02:41
ЦНС: Угольная промышленность оккупированной Донетчины – под угрозой существования
Уголь. ФОТО GETTY IMAGES

На оккупированных территориях Донецкой области на грани краха оказалась угольная промышленность.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационная администрация не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние вверенных хозяевами в Кремле земель, в связи с чем терпит крах очередной экономический сектор – угольная промышленность.

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Анализ информации из открытых источников, а также сообщения от партизан на временно оккупированных территориях Донецкой области свидетельствует о том, что на большинстве предприятий имеются огромные задолженности по выплатам заработной платы, наблюдается критическое падение уровня добычи руды, происходит перманентный процесс сокращения персонала, а также отсутствуют квалифицированные кадры для замены уволенных или "мобилизованных" сотрудников".

Детали: Кроме этого, по данным ЦНС, фиксируется критическая ситуация с основными имущественными фондами, оборудованием и расходными материалами, из-за чего в перспективе угольная отрасль окажется под угрозой существования.

Темы: угольДонецкая областьоккупация
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