Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦНС: Угольная промышленность оккупированной Донетчины – под угрозой существования

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 02:41
ЦНС: Угольная промышленность оккупированной Донетчины – под угрозой существования
Уголь. ФОТО GETTY IMAGES

На оккупированных территориях Донецкой области на грани краха оказалась угольная промышленность.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупационная администрация не способна обеспечить надлежащее социально-экономическое состояние вверенных хозяевами в Кремле земель, в связи с чем терпит крах очередной экономический сектор – угольная промышленность.

Анализ информации из открытых источников, а также сообщения от партизан на временно оккупированных территориях Донецкой области свидетельствует о том, что на большинстве предприятий имеются огромные задолженности по выплатам заработной платы, наблюдается критическое падение уровня добычи руды, происходит перманентный процесс сокращения персонала, а также отсутствуют квалифицированные кадры для замены уволенных или "мобилизованных" сотрудников".

Реклама:

Детали: Кроме этого, по данным ЦНС, фиксируется критическая ситуация с основными имущественными фондами, оборудованием и расходными материалами, из-за чего в перспективе угольная отрасль окажется под угрозой существования.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: угольДонецкая областьоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Бердянском направлении Силы обороны продвинулись более чем на километр

фото, видеоСклад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ

Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"

Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

Все новости...
уголь
Украина пока сохранит запрет на экспорт газа и угля – Минэнерго
В Германии полиция разогнала активистов, которые с баррикадами протестуют против открытия угольной шахты
Несмотря на возврат к углю, выбросы в ЕС продолжают снижаться
Последние новости
18:51
У конкурента Трампа проблемы с кампанией из-за нехватки средств - СМИ
18:44
Россияне нанесли по Украине 6 ракетных и 38 авиаударов – сводка Генштаба
18:30
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
18:13
Из освобожденных в июне сел Великоновоселковской громады эвакуировали всех жителей
18:03
Путин передал доли иностранцев в "Балтике" и "дочке" Danone в управление Росимущества
17:48
После освобождения Крыма Украина может наказать около 10 тысяч коллаборантов – Ташева
17:34
Байден стал лидером по сбору средств на предвыборную кампанию
17:18
Для покрытия дефицита бюджета Украина уже получила более 23 миллиардов долларов помощи
17:12
Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненые, уничтожен урожай
17:01
В Чехии горят 40 гектаров леса: есть пострадавшие
Все новости...
Реклама: