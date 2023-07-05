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ЗАЭС работает в штатном режиме. Уровень воды в пруду-охладителе тоже стабилен

Елена РощинаСреда, 5 июля 2023, 08:46
ЗАЭС работает в штатном режиме. Уровень воды в пруду-охладителе тоже стабилен
ЗАЭС, фото Getty Images

По состоянию на 08:00 утра 5 июля Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, проблем с охлаждением АЭС также нет. 

Источник: глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко и НАЭК "Энергоатом" в Telegram, глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Прямая речь Евтушенко: "На данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме. Значительных перемещений живой силы и техники оккупантов не зафиксировано".

Детали: Об эксцессах на ЗАЭС ни "Энергоатом", ни глава Запорожской областной военной администрации по состоянию на 08:44 не сообщали, хотя 4 июля Генштаб ВСУ заявил, что россияне разместили на кровлях двух энергоблоков станции предметы, похожие на взрывчатку, и могут прибегнуть к провокации.

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Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал в эфире телеканала "Киев", что ситуация стабильна и радиационный фон в 30-километровой зоне соответствует норме.

"Энергоатом" сообщает, что уровень воды в пруду, благодаря которому охлаждается Запорожская атомная электростанция, является стабильным, а ситуация – контролируемой, несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

По состоянию на 08:00 среды 5 июля уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений: он составляет 16,56 м.

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Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

 

"Энергоатом" напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

УП, обновлено и дополнено
Темы: ЗАЭСЭнергодарЭнергоатомЗапорожская область
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