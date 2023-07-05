Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время
В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали отмену запланированного визита высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.
Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По словам представителя китайского МИД, Китай ценит отношения с Европейским Союзом и приглашает Борреля осуществить визит в ближайшее удобное время.
"Мы приветствуем высокопоставленного представителя Жозепа Борреля с визитом в Китай в ближайшее удобное для обеих сторон время", – сказал Ван Вэньбинь.
Он добавил, что Китай готов поддерживать связь с ЕС по этому поводу.
Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России в Украине, заявил в воскресенье посол ЕС в Китае.
Однако вскоре стало известно, что Китай отменил запланированную на следующую неделю поездку Борреля.
Это уже второй раз в этом году отмененная поездка Борреля в Китай. В апреле он не смог приехать после положительного результата теста на COVID-19.