Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали отмену запланированного визита высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам представителя китайского МИД, Китай ценит отношения с Европейским Союзом и приглашает Борреля осуществить визит в ближайшее удобное время.

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"Мы приветствуем высокопоставленного представителя Жозепа Борреля с визитом в Китай в ближайшее удобное для обеих сторон время", – сказал Ван Вэньбинь.

Он добавил, что Китай готов поддерживать связь с ЕС по этому поводу.

Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну России в Украине, заявил в воскресенье посол ЕС в Китае.

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Однако вскоре стало известно, что Китай отменил запланированную на следующую неделю поездку Борреля.

Это уже второй раз в этом году отмененная поездка Борреля в Китай. В апреле он не смог приехать после положительного результата теста на COVID-19.