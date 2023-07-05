Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 14:21

Позиции Польши и Италии совпадают по Украине, Рим выступает за необходимость реальных гарантий безопасности Киеву. 

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони во время визита в Варшаву в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky TG24.

"Во времена кризиса мы должны быть едиными. Начиная с Украины, по которой итальянская и польская позиции совпадают. Мы не можем принять российскую агрессию против Украины и сделаем все возможное, чтобы остановить ее", – сказала Мелони.

Она добавила, что Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной, поддерживая ее на всех направлениях. 

Реклама:

"Мы согласны с Польшей относительно необходимости реальных гарантий безопасности для Украины. Более того, конфликт несет с собой домино последствий, на которые Европа должна дать ответы", – отметила Мелони.

По данным немецкого издания FAZ, соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также редакционную статью "Европейской правды": История творится в Вильнюсе. Саммит НАТО будет определяющим и для Украины, и для Байдена

Темы: ИталияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоНа Крымском мосту "упал" пролет

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

фото, видеоСклад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ

Все новости...
Италия
Трех итальянцев подозревают в сокрытии тела отца, чтобы присвоить его пенсию
Италия заморозила активы российских олигархов на сумму 2 млрд евро
Мелони и Макрон на встрече в Париже подтвердили дальнейшую поддержку Украины
Последние новости
04:55
фото, видеоНа Крымском мосту "упал" пролет
04:32
США заявили о готовности говорить с Северной Кореей о ее ядерной программе
03:42
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
02:47
Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине
01:58
На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС
01:08
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
00:57
обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков
00:38
В Херсоне прогремела серия взрывов – СМИ
00:18
Враг атакует ударными беспилотниками 2 области
23:43
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Все новости...
Реклама: