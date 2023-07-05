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Мелони: Украине нужно предоставить реальные гарантии безопасности

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 14:21

Позиции Польши и Италии совпадают по Украине, Рим выступает за необходимость реальных гарантий безопасности Киеву. 

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мелони во время визита в Варшаву в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky TG24.

"Во времена кризиса мы должны быть едиными. Начиная с Украины, по которой итальянская и польская позиции совпадают. Мы не можем принять российскую агрессию против Украины и сделаем все возможное, чтобы остановить ее", – сказала Мелони.

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Она добавила, что Италия будет продолжать стоять рядом с Украиной, поддерживая ее на всех направлениях. 

"Мы согласны с Польшей относительно необходимости реальных гарантий безопасности для Украины. Более того, конфликт несет с собой домино последствий, на которые Европа должна дать ответы", – отметила Мелони.

По данным немецкого издания FAZ, соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

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Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

Читайте также редакционную статью "Европейской правды": История творится в Вильнюсе. Саммит НАТО будет определяющим и для Украины, и для Байдена

Темы: ИталияУкраина
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