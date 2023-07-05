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Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 14:50
Катастрофа МАУ: Канада, Швеция, Украина и Британия подали на Иран в суд ООН
Фото: Getty Images

Канада, Швеция, Украина и Великобритания 4 июля подали иск против Ирана в Международный суд ООН, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, обвиняя Тегеран в нарушении "Монреальской конвенции" в связи со сбиванием самолета МАУ в 2020 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

В своем заявлении четыре государства утверждают, что Иран нарушил ряд обязательств по Монреальской конвенции в результате сбивания 8 января 2020 года военнослужащими Корпуса стражей исламской революции Ирана гражданского самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS752. 

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Все 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета, многие из которых были гражданами и резидентами государств-заявителей, погибли в авиакатастрофе.

По мнению заявителей, Иран "не принял всех возможных мер для предотвращения незаконного и умышленного совершения преступления, описанного в статье 1 Монреальской конвенции, включая уничтожение рейса PS752.

Иран также впоследствии не смог провести беспристрастное, прозрачное и справедливое уголовное расследование в соответствии с международным правом, утверждают государства-истцы.

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Канада, Швеция, Украина и Великобритания пытаются обосновать юрисдикцию Суда на основании пункта 1 статьи 36 Устава Суда и пункта 1 статьи 14 Монреальской конвенции, сторонами которой являются все четыре заявителя и Иран.

Международный суд ООН является главным судебным органом Организации Объединенных Наций. Он был создан в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций в июне 1945 года. 

Украина, Великобритания, Канада и Швеция инициировали арбитражное рассмотрение спора о сбитии этого пассажирского самолета в конце декабря 2022 года.

Подробнее о том, как будут наказывать Иран за сбивание самолета МАУ, читайте в соответствующей статье на "Европейской правде".

Темы: Ирансуд
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