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Кремль уволил главу главного рупора пропаганды

Станислав ПогориловСреда, 5 июля 2023, 16:50
Кремль уволил главу главного рупора пропаганды
Сергей Михайлов, Владимир Путин, фото: Getty Images

Генерального директора российского пропагандистского информагентства "ТАСС" Сергея Михайлова уволили после более 10 лет управления.

Источник: "ТАСС", "Ведомости", "СтратКом ВСУ"

Детали: Сообщается, что Михайлов, под руководством которого рупор пропаганды оправдывал захватническую войну России против Украины, ушел с должности по собственному желанию.

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На его место поставили бывшего пресс-секретаря избирательного штаба российского диктатора и автора пропагандистских фильмов "Путин" и "Крым. Путь на Родину" Андрея Кондрашова.

Сообщается, что с началом вторжения России в Украину Кондрашов попал под санкции Канады и Евросоюза.

"Это изменение доказывает, что в Кремле признали провал информационно-пропагандистской работы. Очевидно, что российские руководители также недовольны освещением бунта Пригожина", - прокомментировали в Центре стратегических коммуникаций.

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Темы: пропагандаРосcия
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