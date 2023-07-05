Майбах за донат 500 гривен: всего 5 млн до создания надежного щита для военных (укр)

Друзі, хвилинку вашої уваги!

Усі знають про розіграш Maybach від Михайла Ткача.

Наразі всього 8 мільйонів гривень з необхідних 30 відділяють Сили Оборони від отримання 50-ти засобів РЕБ Sky-Wiper-OMNI.

Під час наступу, окрім звільнення наших територій, пріоритетом є – найголовніше – життя наших військових. Далі – збереження нашої техніки.

Засоби Sky-Wiper-OMNI можуть ефективно посилити наші підрозділи – прикрити наші позиції (в тому числі і від FPV-дронів).

Військові називають цей засіб "купол". Sky-Wiper-OMNI застосовується для протидії скидам боєприпасів на позиції і захищає простір до 500 метрів навколо. Він обладнаний магнітами і його можна ставити як на броню, так і на машину евакуації.

Ще одна суттєва перевага цього засобу: в той час як антидронова рушниця має до півгодини активного використання батареї, він пристосований до роботи 24/7.

На превеликий жаль, наразі таких засобів не так багато в наявності Сил Оборони як потрібно.

Але у нас всіх є шанс це виправити. І зробити це якнайшвидше, бо це потрібно для наступу.

Задля справедливості, аби не розподіляти "куполи" лише серед друзів та знайомих, засоби будуть розподілені з урахуванням пропозицій Генерального штабу ЗСУ серед двадцяти п'яти військових частин першої лінії оборони.

"Куполи" будуть закуповуватись у литовського виробника NTservice.

Контракт передбачає поставку 50-ти одиниць. (Дякую за знижку)

Процедурою закупівлі буде займатись громадська організація БОН Благодійний Фонд, керівницею якого є відома волонтерка Ореста Брит.

Усі відповідні звіти ми опублікуємо у себе та на всіх офіційних сторінках в соц. мережах ГО "БОН".

Долучайтесь до збору та розіграшу.

Участь у розіграші візьмуть всі, хто задонатять на банку від 500 гривень. Тисяча гривень і ви двічі в алгоритмі під час розіграшу. Півтори тисячі - тричі. І так далі.

🎯Ціль: 30 000 000.00 ₴ 🔗Посилання на банку - monobank.ua. 💳Номер картки банки: 5375 4112 0664 1446.

Обов'язково вказуйте свій номер телефону у коментарі до внеску, щоб у разі перемоги ми могли з вами сконтактувати.

Не зупиняємось.

Все буде Україна!