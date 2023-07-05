Математическая ситуация: Сырский показал, как 30 ОМБр уничтожает врага под Бахмутом

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский опубликовал видео уничтожения воинами 30 ОМБр российских захватчиков.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь командующего Сухопутными войсками: "Математика − это составляющая войны. Убийственной для врага ее делают воины 30 ОМБр. Бахмутское направление. 8 оккупантов приехали на 2 машинах и спрятались в дом.

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1 выстрел − из здания сбежали только 5, а 1 выполз. 5 оккупантов бросили своего 1 и спрятались в кустах. Еще 1 выстрел − и только 2 убежали куда подальше. Шестеро оккупантов уже "никуда не спешат"".

30 ОМБр знищує росіян на Бахмутському напрямку. Відео з Telegram Олександра Сирського pic.twitter.com/kjpq8azpHp — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 5, 2023

Детали: Сырский добавил, что всю эту "математическую ситуацию на видео" показал аэроразведчик "Вялый", который корректировал огонь САУ 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМБр.