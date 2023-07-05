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Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 22:29

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в среду рассказал о вызове в Министерство иностранных дел в Киеве накануне из-за ситуации с состоянием здоровья бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили.

Слова Закарашвили приводит портал Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

Грузинский посол подтвердил, что в МИД Украины он встретился с заместителем министра, который попросил его покинуть страну в течение 48 часов для проведения консультаций по вопросу Саакашвили.

"Мы, конечно, согласились, потому что это было требование и просьба президента Украины", – пояснил Закарашвили.

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Он добавил, что объяснил Киеву официальную позицию Тбилиси, в частности отрицание им неподобающего отношения к экс-президенту Грузии.

"Отмечено, что, разумеется, это событие мешает развитию двусторонних отношений и, соответственно, создает определенные проблемы, в частности для коммуникации",- сказал дипломат, добавив, что Грузия продолжит поддержку Украины в ее войне против России.

Как известно, после последнего появления Саакашвили в суде в крайне истощенном состоянии Украина вызвала посла Грузии и попросила его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

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Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе возмутился реакцией Зеленского, но одновременно подчеркнул, что Тбилиси желает "остаться в режиме дружбы" с властями Украины.

Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Темы: ГрузияСаакашвили
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