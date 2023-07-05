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Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі

"Європейська правда"Середа, 5 липня 2023, 22:29

Посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі в середу розповів про виклик до Міністерства закордонних справ у Києві напередодні через ситуацію зі станом здоров’я колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.

Слова Закарашвілі наводить портал Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський посол підтвердив, що в МЗС України він зустрівся із заступником міністра, який попросив його покинути країну впродовж 48 годин для проведення консультацій щодо питання Саакашвілі.

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"Ми, звісно, погодилися, тому що це була вимога і прохання президента України", – пояснив Закарашвілі.

Він додав, що пояснив Києву офіційну позицію Тбілісі, зокрема заперечення ним неналежного ставлення до експрезидента Грузії.

"Зазначено, що, зрозуміло, ця подія заважає розвитку двосторонніх відносин і, відповідно, створює певні проблеми, зокрема для комунікації",– сказав дипломат, додавши, що Грузія продовжить підтримку України в її війні проти Росії.

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Як відомо, після останньої появи Саакашвілі в суді у вкрай виснаженому стані Україна викликала посла Грузії та попросила його повернутися до Тбілісі "для консультацій". 

Голова керівної партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе обурився реакцією Зеленського, але водночас наголосив, що Тбілісі бажає "залишитися в режимі дружби" з владою України.

Саакашвілі перебуває під вартою з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року, а останнім часом його стан здоров'я значно погіршився.

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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