Райффайзен откладывает выход из России: Австрия защищает связи с Москвой

Райффайзен Банк Интернешнл (Raiffeisen Bank International) откладывает планы выхода из России, в то время как Австрия усиливает свою защиту давних связей с Москвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на трех человек, знакомых с позицией банка.

Райффайзен, крупнейший из западных банков в России, намеревался выделить австрийскую дочернюю компанию в России в отдельную компанию к осени 2023 года.

Райффайзен Банк Интернешнл еще не представил свой план надзорным органам Европейского центрального банка (ЕЦБ), сообщили два человека, знакомых с его отношениями с центральным банком, что делает выделение банка до сентября маловероятным.

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Хотя Австрия публично поддерживает Украину, несколько чиновников, которые общались с Reuters, заявили, что не желают полностью разрывать связи с Россией, которые длились десятилетиями, считая, что отношения все еще можно будет восстановить.

Российские власти дали понять Райффайзену, который имеет около 2600 корпоративных клиентов, 4 миллиона местных держателей счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы банк остался, поскольку он осуществляет международные платежи, сказал один из собеседников.

Европейский центральный банк призвал Райффайзен Банк Интернешнл не выплачивать дивиденды в этом году из-за беспокойства по России, сказал один из собеседников.

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РБИ также рассматривает возможность продажи в качестве альтернативы, чтобы разблокировать до 4 миллиардов евро капитала, связанного с прибыльным российским подразделением.

Однако неопределенность, вызванная маршем группы Вагнера на Москву в прошлом месяце, усложнит поиск покупателя, поскольку это событие всколыхнуло российские бизнес-элиты, сказал этот человек.

Напомним, весной 2023 года стало известно, что банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка заявила, что будет заниматься возможной продажей или отделением своего российского бизнеса.