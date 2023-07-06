Британия назвала имя нового посла в Украине

Послом Великобритании в Украине вскоре станет Мартин Харрис, который заменит на этом посту Мелинду Симмонс.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на официальных страницах посольства.

Мелинда Симмонс возглавляет дипломатическую миссию Великобритании в Украине с 2019 года и через несколько месяцев перейдет на другую должность в дипломатической службе.

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Вместо нее послом станет Мартин Харрис. Ротация состоится в сентябре 2023 года.

Мартин Харрис уже работал в Украине в 2003-2008 годах, тогда он был заместителем руководителя миссии и генконсулом.

В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 годах – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИД Великобритании.

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"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить важнейшую работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько прочными, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – отметил Харрис.

Напомним, Мелинда Симмонс за годы работы в Украине активно учила украинский язык. Также посол активно ведет Twitter, где рассказывает не только о рабочих делах, но и своей повседневной жизни в Киеве до и во время полномасштабной войны.

Среди прочего, Мелинда Симмонс показывала, как обустраивает себе спальное место в коридоре на время воздушных тревог, и делилась, что снимает стресс у боксерской груши.