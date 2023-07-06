Блоки ЗАЭС охлаждены почти год, риски для населения минимальны – сотрудник станции

Один из сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, который до сих пор работает на станции, рассказал на условиях анонимности, что блоки ЗАЭС охлаждены почти год, поэтому риск выброса радионуклидов значительно уменьшился. Оккупанты могут повредить станцию, но пока в реакторных залах их нет.

Источник: сотрудник, который до сих пор работает на ЗАЭС, в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "Несмотря на то, что блоки ЗАЭС охлаждены уже почти год и поэтому риск выброса радионуклидов, которые могут загрязнять территорию, значительно уменьшился, если задаться целью и привлечь специалистов, можно наделать много вреда.

Реклама:

Целью может быть вывод из строя станции как экономического объекта. Они это могут сделать быстро, повредив генератор или турбину и ЗАЭС перестанет работать на долгое время. Это один из наиболее вероятных сценариев, который может случиться при отходе российских войск.

Они могут взорвать дамбу пруда-охладителя - это менее критический вариант. Сейчас все следят за его уровнем, потому что это источник охлаждения неработающих блоков, реакторов и бассейнов с отработанным топливом.

Но это сценарий растянутый во времени, поэтому менее критичный. Во-вторых, они могут взорвать машинные залы, где есть их машины, которые скорее всего со взрывчаткой. Подрыв машинных залов - это длительное негативное экономическое влияние.

ВИДЕО ДНЯ

Если они действительно зададутся целью сделать радиационную аварию, могут это сделать с утечкой теплоносителя ядерного реактора. Это уже надо внутри возле реактора взрывать и нарушать целостность оборудования. Прибегнут ли они к такому? Не знаю. Но в реакторных залах их нет".

Детали: По мнению сотрудника ЗАЭС, риски для населения сейчас минимальны, поскольку блоки не работают и не производят радиоактивные вещества.

Наиболее летучие опасные радиоизотопы уже распались за это время.

Он добавил, что есть долгоживущие радионуклиды, но чтобы их выбросить в окружающую среду, должно быть довольно существенное разрушение и серия взрывов, что сначала повредит реактор, а затем разбросает радионуклиды.

Он также рассказал, что между Каховским водохранилищем и прудом-охладителем есть дамба: "Водохранилище обмелело. Уровень в нашем охладителе всегда был выше, чем в водохранилище, но не значительно. Соответственно на дамбу было давление воды с двух сторон и вода не так сильно шла. То есть были контролируемые сбросы воды из пруда в водохранилище и наоборот - пруд подпитывали из водохранилища свежей водой. Сейчас водохранилища нет и подпитывать пруд мы не можем, но если россияне взорвут дамбу, вода стечет в пустое водохранилище".

Если оккупанты взорвут эту дамбу, то ЗАЭС останется без пруда. Это приведет к тому, что блочные трансформаторы ЗАЭС потеряют воду для охлаждения и там будем вынуждены их отключить, или они сгорят.

Тогда, по словам сотрудника ЗАЭС, там будут вынуждены отключить основную линию электропитания.

Напомним: