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Украина может купить у Болгарии два российских ядерных реактора – WSJ

"Европейская правда"Четверг, 6 июля 2023, 17:37

Украина близка к заключению соглашения с Болгарией о покупке двух ядерных реакторов российского производства и другого критически важного энергетического оборудования.

Об этом, как передает "Европейская правда", утверждает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Отмечается, что согласно договору, переговоры о котором еще продолжаются, болгарская государственная энергетическая компания NEK продаст украинской атомной госкомпании "Энергоатом" оборудование с недостроенной АЭС "Белене" минимум за 600 млн евро.

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По информации издания, поскольку Украине будет трудно позволить себе такую сумму, один из вариантов, который обсуждается между болгарскими и американскими официальными лицами, заключается в том, что США сделают свой вклад в виде помощи Украине.

Сообщается, что рассматривается и другой вариант расчета, где Болгария получит миноритарную долю в украинской Хмельницкой АЭС, где будет установлено оборудование.

Болгарский парламент 6 июля принял решение, которое обязывает правительство провести переговоры с Киевом о продаже завода. Со ссылкой на неназванных чиновников WSJ утверждает, что сделка, которая готовилась в течение нескольких недель, держалась в тайне, чтобы предотвратить попытки пророссийских политиков в Болгарии ее заблокировать.

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Работы на АЭС "Белене" останавливались и перезапускались несколько раз с 1980-х годов. Западные правительства критиковали проект из-за его технического и коммерческого несовершенства в связи с зависимостью от поставок российского топлива. На ней установлены гигаваттные водно-водные реакторы ВВЭР-1000. Точно такие реакторы установлены на двух энергоблоках Хмельницкой АЭС, введенных в эксплуатацию.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в четверг прибыл с визитом в Болгарию.

Во время его визита стороны подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины.

Сообщалось, что премьер-министр Болгарии Николай Денков заверил, что София поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и понимает значение Украины для ситуации безопасности в Европе в будущем.

Темы: БолгарияУкраинаэнергетика
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