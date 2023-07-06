На ЗАЭС приехал представитель Путина – российские СМИ

Кириенко и Балицкий на ЗАЭС, фото: Telegram "ЗАЭС. Официально"

На оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко.

Источник: Telegram-канал оккупантов "ЗАЭС. Официально", пропагандисты "РИА "Новости"

Детали: Вместе с Кириенко на станции также побывал гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

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Детали: Оккупанты утверждают, что Кириенко якобы убедился, что "станция работает в штатном режиме, нарушений границ безопасности нет".

Что предшествовало:

20 июня руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.

22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

25 июня Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.

Также Буданов заявил 6 июля, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".