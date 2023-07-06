На ЗАЭС приехал представитель Путина – российские СМИ
Четверг, 6 июля 2023, 17:53
На оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко.
Источник: Telegram-канал оккупантов "ЗАЭС. Официально", пропагандисты "РИА "Новости"
Детали: Вместе с Кириенко на станции также побывал гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.
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Детали: Оккупанты утверждают, что Кириенко якобы убедился, что "станция работает в штатном режиме, нарушений границ безопасности нет".
Что предшествовало:
- 20 июня руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции существует, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.
- 25 июня Буданов заявил, что план подрыва оккупантами Запорожской АЭС полностью разработан и утвержден, и угроза никогда не была такой большой, как сейчас.
- Также Буданов заявил 6 июля, что риск российского теракта на оккупированной Запорожской АЭС "потихоньку уменьшается".
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