На ЗАЭС приехал представитель Путина – российские СМИ

Кириенко и Балицкий на ЗАЭС, фото: Telegram "ЗАЭС. Официально"

На оккупированную российскими войсками Запорожскую АЭС приехал первый заместитель руководителя администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко.

Источник: Telegram-канал оккупантов "ЗАЭС. Официально", пропагандисты "РИА "Новости"

Детали: Вместе с Кириенко на станции также побывал гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий.

Детали: Оккупанты утверждают, что Кириенко якобы убедился, что "станция работает в штатном режиме, нарушений границ безопасности нет".

Реклама:

Что предшествовало: