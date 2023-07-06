США объявят о новом пакете помощи Украине с кассетными снарядами – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи Украине, в котором в частности будут и кассетные снаряды.

Об этом сообщили агентство Reuters и общественный радиовещатель США NPR, цитируя источники, пишет "Европейская правда".

По данным NPR, новый пакет военной помощи Украине может быть объявлен уже в четверг, тогда как, по данным Reuters, это произойдет уже в пятницу.

Также СМИ не уточняют, как именно будет предоставляться новый пакет военной помощи; скорее всего, кассетные снаряды предоставят из запасов армии США.

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О принятии решения по этому типу вооружения СМИ сообщали и ранее.

Кассетные боеприпасы обычно выпускают большое количество мелких элементов, которые могут поражать и убивать гражданское население. Также у этих боеприпасов сравнительно высокий процент неразрываемости, из-за чего они представляют опасность в течение многих лет после завершения конфликта.

В 2008 году более 120 стран приняли договор о запрете производства, использования и накопления кассетных боеприпасов. Соединенные Штаты, Россия и Украина отказались присоединиться к нему.

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СМИ еще в конце 2022 года сообщали, что Турция начала отправлять Украине кассетные боеприпасы американской разработки после месяцев мольбей Киева к администрации Байдена предоставить эти средства. Украинская сторона такие сообщения опровергла.