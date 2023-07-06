Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России

Министерство иностранных дел Великобритании в четверг объявило о планах ввести новый санкционный режим против Ирана, который предусматривал бы наложение ограничений за "враждебную деятельность", в том числе и военную помощь агрессии.

Об этом говорится в распространенном заявлении британского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Отмечается, что Иран активизировал кампанию по преследованию своих оппонентов за рубежом, и только в Британии с 2022 года зафиксировали более 15 угроз иранского режима убить или похитить британцев или людей, проживающих в стране.

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"Иранские спецслужбы установили тесные связи с организованными преступными группировками в Великобритании и по всей Европе с целью расширения возможностей своих сетей. Великобритания не будет мириться с такими угрозами", – заявили в МИД Британии.

Новый санкционный режим позволит вводить санкции против физических и юридических лиц, которые, среди прочего, способствуют "использованию и распространению оружия или оружейных технологий из Ирана".

Это непосредственно касается и России, которая получила сотни беспилотников-камикадзе и другое вооружение для применения против Украины, а также планирует построить совместный завод по их производству в Татарстане.

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Кроме того, санкции будут вводиться и в случае подрыва демократии, нарушений прав человека и "других враждебных действий в отношении Британии и ее партнеров, исходящих от иранского режима".

В начале июня британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли впервые обвинил Иран в поставках России боеприпасов для ведения войны против Украины.

Ранее британские СМИ получили доступ к вероятному контракту на поставку оружия, который может быть первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для ее войны в Украине.